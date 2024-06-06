Производители минудобрений обсуждают с властями повышение налогов

За счет повышения НДПИ с отрасли минудобрений планируется ежегодно собирать дополнительные 24,6 млрд рублей «ФосАгро»

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) ведет консультации с властями по увеличению налоговой нагрузки на отрасль, рассказал глава РАПУ Андрей Гурьев в ходе Петербургского международного экономического форум, пишет ТАСС. По его словам, сейчас налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и так высокий, что негативно влияет на развитие рудно-сырьевой базы и на принятие инвестиционных решений по новым горно-капитальным проектам.



За прошедшие четыре года НДПИ уже дважды повышался — в 2020 и 2021 годах, в общей сложности налоговая нагрузка на отрасль выросла в семь раз, напомнил Гурьев. Сейчас налог составляет 28% от себестоимости добытой руды и является одним из самых высоких в мире для производителей фосфатного сырья, подчеркнул он. «Рост налога на добычу полезных ископаемых более чем в два раза для производителей апатитового концентрата крайне негативно сказывается на разработке новых месторождений горнорудной базы», — отметил он.



По мнению Гурьева, повышение НДПИ должно быть сбалансировано отменой курсовой экспортной пошлины. Также компании отрасли рассчитывают, что обновленная налоговая система будет поощрять тех, кто занимается капитальными вложениями. Результатом донастройки налоговой системы должна стать ее предсказуемость и стабильный налоговый режим, добавил он.



30 мая правительство одобрило внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Налоговые поправки включают в частности повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также увеличение рентной нагрузки для сырьевых отраслей, где министерство выявило повышенный уровень рентабельности, это касается производства минеральных удобрений и добычи железной руды. Для отрасли производства калийных удобрений предполагается увеличение НДПИ в 2,3 раза, фосфорных удобрений — в два раза. Для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для выпуска аммиака в размере 1,2 тыс. руб./1 тыс. куб. м. Внесенные Минфином предложения предполагают отказ от курсовых пошлин с 2025 года.



На этой неделе правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают установление с 1 января 2025 года рентного коэффициента при добыче калийных солей в размере 8,8 и увеличение рентного коэффициента при добыче апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд с 7 до 15,5. За счет повышения НДПИ с отрасли минудобрений планируется ежегодно собирать дополнительные 24,6 млрд руб.



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