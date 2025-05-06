Показатель Доктрины продовольственной безопасности по обеспечению плодами и ягодами пока не достигнут Pixabay

Минсельхоз планирует, что в этом году урожай плодов и ягод составит 2,1 млн т, если не помешает погода. Об этом глава ведомства Оксана Лут сказала в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в Северную Осетию — Аланию и посещения плодоводческого предприятия «Казачий хутор». В прошлом году урожай в товарном секторе составил почти 1,9 млн т, тогда сады в ряде регионов пострадали из-за возвратных майских заморозков.



В этом году было два этапа заморозков. В конце марта — начале апреля, по словам Лут, немного пострадали сады в Ставропольском и Краснодарском краях, в Крыму, в Адыгее. «Но это небольшой ущерб, совсем небольшой, не сравнить с прошлым годом», — подчеркнула министр (цитата по сайту правительства). Вторые заморозки в конце апреля — начале мая затронули центр Поволжья. «Сейчас собираем информацию. По предварительным данным, по садам нижний уровень у нас побило, по отдельным хозяйствам будет снижение 10-15%. Но в целом мы пока держимся», — отметила Лут. Мишустин напомнил, что избежать потерь в случае реализации погодных рисков позволяет агрострахование. В этом году на его субсидирование в бюджете предусмотрено 6 млрд руб.



Таже Лут напомнила, что показатель Доктрины продовольственной безопасности по обеспечению плодами и ягодами (60%) пока не достигнут. «К 2030 году мы должны увеличить объем в соответствии с доктриной до 3 млн т по плодам и ягодам в организованном секторе. И по яблокам стопроцентной обеспеченности мы должны достичь к 2028 году — производить почти 2,5 млн т разных сортов яблок», — рассказала Лут. Для выполнения плана делается упор на интенсивную и суперинтенсивную технологии выращивания, поддержка для таких садов будет больше, чтобы в течение этих трех лет удалось достичь полной самообеспеченности по яблокам, добавила глава агроведомства.



Что касается ягод, то этот сегмент востребован малыми формами хозяйствования. «Мы выстроили меры поддержки именно для фермеров, чтобы они шли в ягоды, потому что это хороший сезонный бизнес. Ягоды востребованы в наших магазинах. Доля импорта пока еще очень высока, — оценила Лут. — Основные ягоды, которые мы выращиваем, — это земляника садовая (в простонародье клубника), малина, смородина. И в последние годы начала активно развиваться голубика, которая востребована. Поэтому здесь точно так же у нас планы увеличиться больше чем в два раза. Но и дальше рынок не останавливается, потому что потребление будет только расти».



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