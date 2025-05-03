Урожай плодов может пострадать из-за погоды

Как плодовые деревья перенесли заморозки, можно будет оценить позже ГК «СИНКО»

Похолодание в ряде регионов может негативно сказаться на садах и ягодниках. Однако пока производители настроены оптимистично: ночные заморозки апреля, безусловно, могут оказать негативное влияние на некоторые плодовые и ягодные культуры, но не столь серьезное, как прошлогодние майские возвратные заморозки.



До 27 апреля все сады и ягодники «Сургутского» (входит в ГК «СИНКО») в Самарской и Пензенской областях чувствовали себя хорошо, однако за ночь все поменялось — температура упала до нуля, а утром пошел снег, который продолжался весь следующий день с некоторыми перерывами, рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе холдинга. «Сейчас яблони находятся в фазе раскрытия центрального цветка у сортов Жигулевское, Антоновка, Дочь Папировки. Остальные сорта в фазе розового бутона, — говорит главный агроном «Сургутского» Ольга Чернова из Сергиевских и Кошкинских садов Самарской области. — Земляника в подразделениях укрыта полностью, находится в фазе выдвижения соцветия. В Кошкинских садах 50% вишни находиться в фазе цветения. На данный момент повреждений не наблюдается».



Исполнительный директор «Сургутского» Елена Кардаполова из Спасских садов (Пензенская область) рассказывает, что в ночь с 27 на 28 апреля температура в Спасске опускалась до -2 °С и держалась продолжительное время. «Наблюдается незначительная гибель (до 10%) центрального цветка на Жигулевском. Это сорт, у которого наибольшее раскрытие центрального цветка. Другие сорта находятся в фазе розового бутона», — делится она. 28 апреля Кардаполова предполагала, что ночные заморозки, вероятно, продолжатся. В пресс-службе «СИНКО» считают, что земляника и смородина, скорее всего, выдержат ночные заморозки, а вот как их перенесут яблони, можно будет оценить только в июне, когда опадет завязь.



На яблочные сады агрохолдинга «Степь» весенние возвратные заморозки на данный момент не оказали существенного влияния, говорит гендиректор компании Андрей Недужко. «Но давать итоговую оценку пока рано — точно оценить состояние деревьев и дать прогноз об объеме будущего урожая можно будет только после того, как закончится период весеннего цветения деревьев, а также завершится период низкий температур», — сказал он «Агроинвестору».



Для «Брянского сада» зимний период прошел удачно. «Мы не видим выпада, и деревья себя прекрасно чувствуют. Хорошо пошел процесс вегетации, заложилась здоровая плодовая почка», — рассказывает гендиректор компании Олег Кобец. Рекордные двузначные плюсовые температуры января никак не повлияли на здоровье сада, поскольку период резкого потепления был короче, чем время, необходимое дереву для выхода из состояния покоя.



Холодный апрель 2025 года для садоводов, специализирующихся на яблоках, стал благом, поскольку сдержал вегетацию и сдвинул сроки цветения, отмечает руководитель. «Наш сад до сих пор находится в стадии розового бутона. Именно это обстоятельство помогло 28 апреля, когда пришел заморозок до — 4 °С. Для бутона яблони такое кратковременное похолодание не критично», — прокомментировал он «Агроинвестору».



При этом в хозяйствах Черноземья, которые выращивают сливу, персик, абрикос и попавших в полосу отрицательных температур, ожидаются потери урожая, говорит Кобец, так как этим теплолюбивым видам требуется меньшее время для весеннего пробуждения, деревья уже зацвели. «И если, например, у сливы бутон выдерживает похолодание до -5,5 °С, то диапазон критической температуры для ее цветов составляет от -0,5 °С до -2,2 °С. Урожай таких теплолюбивых культур в ЦФО, скорее всего, будет меньше запланированного», — думает руководитель. Он добавляет, что его оценку влияния заморозков на плодовые растения подтвердили специалисты НИИ селекции плодовых культур.



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