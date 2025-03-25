Владимир Путин поддержал запрет на импорт саженцев плодовых культур в Россию

Ограничения не способствуют развитию конкуренции и вряд ли приведут к улучшению качества посадочного материала Pixabay

Президент Владимир Путин поддержал инициативу Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья о введении запрета на ввоз импортных однолетних и двухлетних саженцев плодовых культур. «В настоящее время посадочный материал продолжает поступать в Россию путем параллельного импорта. Увеличение использования отечественного материала будет способствовать реализации поставленных вами задач по импортозамещению, дальнейшему росту объемов производства плодовой продукции, сохранению кадров», — сообщила ассоциация в своем Telegram-канале.



Российские питомники выполнили основную задачу по импортозамещению — доля отечественных саженцев достигла 80%, в том числе доля Ставрополья — 20%. В крае производство посадочного материала выросло с 0,5 млн штук в 2014 году до 3 млн в 2024-м, уточняет отраслевое объединение. Кроме того, по словам председателя ассоциации Айдына Ширинова, которые приводит «Интерфакс», у российских садоводов уже есть возможность экспортировать свою продукцию. Так, первая партию саженцев отправлена из Ставропольского края в Индию, позже планируется взаимодействовать с Китаем. При этом садоводы предлагают сделать запрет временной мерой и через какое-то время, например, через пять лет, отменить ее. Ранее садоводы неоднократно просили Минсельхоз полностью запретить импорт саженцев.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что российские питомники выращивают неплохой посадочный материал для населения, но у товарных производителей совершенно другие требования по устойчивости к болезням, лежкости плодов, высокой урожайности, стандартности плодов, критериям по вкусу, цвету и др., и, как правило, они используют зарубежную селекцию. Она зачастую размножается и доращивается в российских питомниках до возраста двух-пяти лет для деревьев и чуть меньше — для кустарников. Это нужно для их лучшей приживаемости. По мнению эксперта, полный запрет на ввоз зарубежных саженцев, в том числе для доращивания, может серьезно ударить по подотрасли. Кроме того, ограничения едва ли будут способствовать развитию отечественной селекции. Но, считает Решетникова, вряд ли будет введен полный запрет — это невыгодно для самих питомников, многие из которых занимаются доращиванием импортного посадочного материала.



«Все запреты ни к чему хорошему не приводят: как минимум, будет подорожание этой продукции», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». Также, продолжает она, ограничения не способствуют развитию конкуренции и вряд ли приведут к улучшению качества посадочного материала. Кроме того, в конечном итоге за все запреты платит конечный потребитель. По ее мнению, поддержать российские питомники можно было бы налоговыми преференциями: тогда они будут более конкурентными. «Импорт способствует не только количественному развитию, но и качественному, а также стандартизации, и тому, чтобы производилось то, что нужно потребителю», — считает эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

