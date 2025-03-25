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Владимир Путин поддержал запрет на импорт саженцев плодовых культур в Россию

Ранее питомниководы неоднократно просили полностью запретить их ввоз

| Агроинвестор |

Ограничения не способствуют развитию конкуренции и вряд ли приведут к улучшению качества посадочного материала
Ограничения не способствуют развитию конкуренции и вряд ли приведут к улучшению качества посадочного материала

Президент Владимир Путин поддержал инициативу Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья о введении запрета на ввоз импортных однолетних и двухлетних саженцев плодовых культур. «В настоящее время посадочный материал продолжает поступать в Россию путем параллельного импорта. Увеличение использования отечественного материала будет способствовать реализации поставленных вами задач по импортозамещению, дальнейшему росту объемов производства плодовой продукции, сохранению кадров», — сообщила ассоциация в своем Telegram-канале.

Российские питомники выполнили основную задачу по импортозамещению — доля отечественных саженцев достигла 80%, в том числе доля Ставрополья — 20%. В крае производство посадочного материала выросло с 0,5 млн штук в 2014 году до 3 млн в 2024-м, уточняет отраслевое объединение. Кроме того, по словам председателя ассоциации Айдына Ширинова, которые приводит «Интерфакс», у российских садоводов уже есть возможность экспортировать свою продукцию. Так, первая партию саженцев отправлена из Ставропольского края в Индию, позже планируется взаимодействовать с Китаем. При этом садоводы предлагают сделать запрет временной мерой и через какое-то время, например, через пять лет, отменить ее. Ранее садоводы неоднократно просили полностью запретить импорт саженцев. 

Гендиректор компании Тамара Решетникова говорит, что российские питомники выращивают неплохой посадочный материал для населения, но у товарных производителей совершенно другие требования по устойчивости к болезням, лежкости плодов, высокой урожайности, стандартности плодов, критериям по вкусу, цвету и др., и, как правило, они используют зарубежную селекцию. Она зачастую размножается и доращивается в российских питомниках до возраста двух-пяти лет для деревьев и чуть меньше — для кустарников. Это нужно для их лучшей приживаемости. По мнению эксперта, полный запрет на ввоз зарубежных саженцев, в том числе для доращивания, может серьезно ударить по подотрасли. Кроме того, ограничения едва ли будут способствовать развитию отечественной селекции. Но, считает Решетникова, вряд ли будет введен полный запрет — это невыгодно для самих питомников, многие из которых занимаются доращиванием импортного посадочного материала. 

«Все запреты ни к чему хорошему не приводят: как минимум, будет подорожание этой продукции», — прокомментировала Решетникова «». Также, продолжает она, ограничения не способствуют развитию конкуренции и вряд ли приведут к улучшению качества посадочного материала. Кроме того, в конечном итоге за все запреты платит конечный потребитель. По ее мнению, поддержать российские питомники можно было бы налоговыми преференциями: тогда они будут более конкурентными. «Импорт способствует не только количественному развитию, но и качественному, а также стандартизации, и тому, чтобы производилось то, что нужно потребителю», — считает эксперт. 

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