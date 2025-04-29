Омские власти ищут инвесторов для строительства лимонария

Цены на лимоны защищенного грунта будут сильно выше импорта Pixabay

В Омске планируется создать лимонарий. Соответствующее соглашение регион подписал с ассоциацией «Субтропики России». По словам главы Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николая Дрофы, уже выбрана площадка под будущую лимонную оранжерею, но пока в рамках озеленения. «Запланировали построить лимонарий — это оранжерея с цитрусовыми растениями, там, где люди отдыхают. Подобрали подходящую локацию под эти цели — “Зеленый остров”. Есть компания “Зеленый гид” в Азовском районе — это питомник с очень хорошей теплицей, они занимаются озеленением. Хотелось бы, чтобы получилось полноценное сотрудничество. Позже рассмотрим вопросы выращивания субтропических фруктов уже как продукт питания», — сказал Дрофа (цитата по «Омск-информ»). Он также уточнил, что подобные примеры есть в Казахстане и в Ставрополье. «Ближайший месяц-два мы посетим эти предприятия, переговорим с инвесторами. Если они смогут у нас в Омской области построить такую теплицу, будем пробовать», — добавил глава ведомства.



В Омске в условиях защищенного грунта можно выращивать лимоны, апельсины, бананы, ананасы, и с ботанической точки зрения эти проекты будут успешны, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Но с точки зрения товарного производства это, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно: оно должно базироваться на балансе спроса и предложения, с учетом возможных цен реализации и себестоимости производства», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». По словам эксперта, цены реализации таких лимонов не будут сопоставимы с продукцией из южных стран: производство в защищенном грунте (в Сибири возможен только такой вариант) сильно дороже, особенно в условиях Омска: в регионе холодные зимы, что дополнительно повышает расходы на досвечивание и отопление. «Я также категорически против того, чтобы привлекать средства государства для таких экспериментов (товарного производства в лимонариях)», — добавила Решетникова. По ее словам, гораздо дешевле импортировать лимоны, чем выращивать их самостоятельно.



Ранее сообщалось, что тепличный комплекс «Крымский лимонарий» в Сакском районе Крыма этой осенью впервые планирует собрать промышленный урожай лимонов — от 25 т до 30 т. Предприятие ставит перед собой задачу заложить базу для развития отечественного промышленного цитрусоводства. По словам владельца «Крымского лимонария» Тимура Абдукахарова, которые приводит издание «Агромир», его компания работает над оптимальной технологией выращивания лимонов в регионе. Она должна быть легко масштабируема в республике, что позволило бы крымским лимонам завоевать значительную долю на рынке России. Абдукахаров также добавил, что «Крымский лимонарий» в ближайшие годы увеличит площадь плантации до 6 га, что позволит собирать не менее 500 т лимонов в год. Кроме того, в планах оснастить холодильные хранилища новым оборудованием, установить линию по мойке, сушке, сортировке и упаковке плодов.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

