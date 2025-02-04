Аномально теплая зима вызывает опасения у садоводов

Сверхранняя вегетация может грозить гибелью урожая в случае зимних морозов или возвратных весенних заморозков Pixabay

Бесснежная и теплая зима — не повод для каких-либо опасений относительно будущего урожая яблок, рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин. «В Центре сейчас погода бесснежная, не морозная, но и не теплая — порядка 2-3 градусов выше нуля, а ночью заморозки. У яблонь при такой погоде не запускаются процессы вегетации, деревья находятся в глубоком покое», — поясняет он. Проблемы, по словам эксперта, могут начаться при резких перепадах температур от +15 до -20 градусов: то есть перепад должен быть с существенной плюсовой температуры до низкой минусовой.



С 3 февраля в Центре началось понижение температур, ожидается, что в течение ближайшей недели похолодает до — 8-10 градусов. «При этом метеорологи не обещают, что до конца февраля температура воздуха опустится ниже -15 градусов. Это вообще для производителей яблок идеальная зима», — подчеркивает Муханин. В то же время, у Ассоциации садоводов есть некоторые опасения за землянику — обычно она под снегом лучше перезимовывает, чем в его отсутствии. «Сейчас она открыта, но и морозов нет», — добавляет глава организации. По среднемноголетним данным, самые суровые морозы в Центре наблюдаются с середины декабря по середину февраля. «И мы уже проскочили больше половины этого периода», — обращает внимание Муханин.



А вот гендиректор компании «Брянский сад» Олег Кобец опасается, что рекордно теплый январь не лучшим образом скажется на всех плодовых культурах в зоне аномалии. «Последствия зависят от погоды в регионе. Там, где дневные и ночные температуры в первый зимний месяц были положительными, деревья стали просыпаться. Если почка набухла и вернется незначительный, но длительный минус, велик шанс, что она не выживет, — комментирует он. — Это означает меньшее цветение и снижение урожайности в 2025 году. И это не худший вариант. Там, где во время движения сока температура опустится резко, хватит даже минус 15-20 градусов, чтобы сок застыл, разорвал кору, ствол и клетки дерева изнутри. Это худший сценарий, на который накладывается отсутствие средств защиты растений от зимнего тепла».



При оптимистичном сценарии деревья испытают стресс, и весной их необходимо будет подкармливать и восстанавливать. «Достоверно смоделировать последствия небывалой по времени и температуре оттепели никто не возьмется. Я звонил многим ученым, в том числе из ФНЦ им. И. В. Мичурина, где рассказали, что все доктора и кандидаты наук активно изучают процессы, но предсказать последствия невозможно из-за уникальности ситуации. Похоже, что ученым выпал редкий шанс почувствовать себя первооткрывателями — столь теплый январь впервые в наших широтах. Как он скажется на деревьях, увидим весной-осенью», — сказал «Агроинвестору» Кобец.



Единственное, что можно предсказать совершенно точно, — природные аномалии укрепят связь производства и науки, добавляет он. Так, «Брянский сад» на базе предприятия планирует совместно с Брянским ГАУ и ФНЦ им. И. В. Мичурина создать экспериментальную научную площадку. «Если реализуем эту идею, то начнем разрабатывать методики защиты растений и апробировать сорта с повышенной жизнестойкостью как ответ на климатические вызовы», — делится планами руководитель.



В Краснодарском крае, по словам Муханина, температура воздуха зимой местами поднимается до + 15 градусов, но там и рисков весенних заморозков меньше, а значит, пока тоже ничего не угрожает будущему урожаю плодов в целом и яблок в частности.



В начале зимы с приходом отрицательных температур плодовые деревья ушли в состояние вынужденного покоя, говорит гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. «Однако из-за последующего потепления на юге страны и отсутствия снежного покрова почва начала прогреваться. В данный момент на некоторых косточковых, в частности алыче, и семечковых культурах, например на груше, уже началось сокодвижение. Эти культуры раньше, чем яблоня выходят из состояния покоя. На яблоневых деревьях на данный момент нет признаков начала вегетации», — делится он. Если почва прогреется до 5-10 градусов выше нуля, то начнется необратимое развитие ростовых процессов у плодовых деревьев и сверхранняя вегетация. Это может грозить гибелью урожая в случае зимних морозов или возвратных весенних заморозков, опасается Недужко.



Второй важный период — цветение, продолжает Муханин. В прошлом году многие регионы Центра лишились урожая яблок из-за заморозков в этот период, напоминает эксперт. При этом, добавляет он, зима 2024-го была суровая, температуры в Центре долго держались ниже — 20 градусов. Таких продолжительных морозов в макрорегионе давно не было, в итоге подмерзли некоторые сады.



«В целом, возвратные заморозки — это когда арктический холод прорывается на Европейскую часть из-за Уральских гор. Иногда это явление затрагивает не только центральные, но и южные регионы, например, Астраханскую и Волгоградскую области», — поясняет эксперт. Он надеется, что в этом году весенних заморозков по цветению не будет. «Два года подряд мы не выдержим, — делится Муханин. — В прошлом году некоторые хозяйства Центра бросили все резервы на поддержание садов, хотя прибыли не получили. Поэтому ждем цветения и надеемся, что оно пройдет при благоприятных условиях».



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