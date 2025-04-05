Производители ягод меняют подход к ведению бизнеса

На урожай в этом году могут негативно повлиять погодные факторы Pixabay

Зимняя и весенняя погода сопряжена с некоторыми рисками для будущего урожая ягод. В числе факторов, которые могут негативно повлиять на производство ягод в этом году, две волны зимних оттепелей с последовавшими морозами, которые прошли во многих регионах страны сначала в январе-феврале, затем — в феврале-марте, рассказала «Агроинвестору» гендиректор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. «Это плохо тем, что растения во время длительных оттепелей с высокими температурами начали просыпаться, а затем попали в погодные условия с очень низкими отрицательными температурами, причем во многих случаях — уже имея распускающиеся почки», — поясняет эксперт. Степень серьезности повреждения она пока затрудняется оценить: нужно подождать, пока растения начнут развитие, и производители ягод смогут сделать свою оценку.



Кроме того, у «Ягодной академии» есть информация о том, что после малоснежной зимы в почве весной отмечается нехватка влаги. «Для ягод это не так критично, как, например, для зерновых, поскольку в основном их выращивают с использованием капельного полива, однако возможны проблемы и для ягодных насаждений, если обмелеют источники орошения и воды для полива будет не хватать», — говорит Козий.



Следующая критичная точка — столкнуться ли производители ягод в этом году с возвратными заморозками, которые, как правило, приходят в конце апреля — первой половине мая. Далее летом возможны засуха, град, слишком обильные дожди в период сбора урожая и так далее. «То есть погодных факторов, которые могут повлиять на урожай ягод, много, поэтому делать прогнозы на весь сезон еще очень рано», — отмечает эксперт.



Козий добавляет, что у многих хозяйств меняется подход к ведению бизнеса. «Очень заметной проблемой для ягодоводческих хозяйств в последние годы стала нехватка рабочих рук, в первую очередь сезонных рабочих, которые ранее приезжали из-за рубежа. Сейчас этот поток серьезно ограничен», — делится эксперт. Соответственно, сокращаются площади выращивания в тех хозяйствах, которые ориентировались на масштабное производство в открытом грунте, там, где предполагалось задействовать большое количество неквалифицированного ручного труда. «Почти все, кто ориентировался на подобные проекты, сейчас в той или иной степени сокращают площади ягодных насаждений и ищут новые точки развития, — знает Козий. — Например, внедряют выращивание ягод в туннелях, где можно более равномерно распределять работы и обеспечивать более высокую производительность труда. Или выстраивают крупные проекты по производству ягод для промпереработки, в которых для замены рабочих рук и снижения себестоимости продукции подразумевается механизация и автоматизация большинства процессов выращивания, включая закладку насаждений, орошение и питание, прополку, обрезку, сбор урожая при помощи комбайнов».



Ранее «Газета.ру» писала, что в России на фоне нехватки рабочих появились проблемы с развитием ягодной отрасли. На этом фоне ожидается падение урожая и дефицит, предупреждал председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин. «Отрасль просто не может развиваться в условиях недостаточного финансирования и отсутствия работников», — говорил он. По его словам, государство не уделяет отрасли достаточно внимания, а инвесторов в таких сферах нет.



В то же время, по словам Козий, в последние годы расширяется ассортимент выращиваемых ягодных культур в промышленном секторе. В прошлом году, например, многие хозяйства активно приступили к выращиванию ежевики, которая раньше считались нишевой ягодой. «Сейчас в России научились правильно выращивать эту культуру, подобрали сорта, усовершенствовали технологии питания, что позволяет получать красивую, вкусную лежкую ягоду», — рассказывает эксперт. Растет интерес и к таким культурам, как черноплодная рябина и брусника. В основном их выращивают для переработки.



Кроме того, по наблюдениям Козий, в ягодных хозяйствах идет активное внедрение современных технологий: специализированных машин и оборудования, включая роботов, автоматизированных систем полива и внесения удобрений, метеостанций и иных систем мониторинга погодных условий, состояния почвы/субстрата и самих растений на основе разнообразных датчиков, камер различного спектра и искусственного интеллекта, систем автоматизации учета сбора урожая и расхода материалов — предприятия делают все, чтобы сократить применение ручного труда.



«Отдельно стоит упомянуть, что у нас начали формироваться промышленные питомники по выращиванию рассады и саженцев для промышленных ягодных насаждений», — добавляет Козий. Если рассматривать промышленный посадочный материал с прогнозируемой урожайностью, то к этому году доля отечественной продукции в данном сегменте составляет около 10-15%. Это немного, но еще три года назад в российских питомниках было невозможно, например, приобрести рассаду земляники садовой для промышленного ягодоводства, сравнивает Козий.



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