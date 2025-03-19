ГК «РОСТ» построит тепличный комплекс в Хабаровском крае

Комплекс будет специализироваться на выращивании томатов ГК «Рост»

Компания «Овощи Дальнего Востока» (ГК «РОСТ») планирует построить в Хабаровском крае тепличный комплекс площадью 30 га, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Телеграмм-канале. «Намерения УК “РОСТ” - управляющей организации ООО “Овощи Дальнего Востока” закрепили соглашением с председателем совета директоров компании Сергеем Рукиным», — написал он.



Начать строительство планируется в третьем квартале этого года, проект предполагается реализовать в два этапа, на первом будет создано 218 рабочих мест. Сумма инвестиций не раскрывается. Реализация проекта позволит увеличить самообеспеченность региона овощами до 47,5% к 2027 году. Комплекс будет специализироваться на выращивании томатов.



«В нашем климате выращивание овощей в теплицах — одно из приоритетных направлений сельского хозяйства. Собственные овощи и зелень, причем доступные круглый год, — цель, к которой мы стремимся», — отметил Демешин. Он также напомнил, что в регионе действуют меры поддержки, которые позволяют предприятиям снизить затраты, в том числе субсидии на покупку оборудования и энергоносители. С 2022 года по поручению главы правительства Михаила Мишустина инвесторам в регионах Дальнего Востока компенсируется до 25% затрат на создание или модернизацию тепличных комплексов.



Реализация проекта по строительству тепличного комплекса, где будут применяться самые современные агротехнологии, позволит внести значительный вклад в продовольственную безопасность Хабаровского края и ДФО, считает Сергей Рукин, слова которого приводятся на сайте правительства региона. «Мы планируем производить уже полюбившиеся жителям на Дальнем Востоке томаты Фламенко и сладкие томаты черри "Медовые" и "Сладкая Ягода", — уточнил он. — Также рассчитываем, что благодаря динамично развивающейся транспортной инфраструктуре региона будет реализован экспортный потенциал нашей высококачественной тепличной продукции».



По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, общая площадь зимних теплиц в регионе сейчас составляет 8,3 га, сбор овощей защищенного грунта в прошлом году достиг 3,6 тыс. т. На прошлой неделе «Агроинвестор» писал, что группа «Династия» намерена построить в крае круглогодичный тепличный комплекс площадью 25 га стоимостью 19 млрд руб. Тогда сообщалось, что комплекс мощностью более 13 тыс. т овощей в год станет крупнейшим в крае производителем и позволит увеличить самообеспеченность региона на 12 процентных пунктов — до 43% к 2027 году.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорила «Агроинвестору», что сейчас в Хабаровском крае работает несколько теплиц площадью от 0,5 га до 3 га, и по меркам Дальнего Востока 3 га — средние по площади комплексы. «Одна из важных проблем для тепличного бизнеса на Дальнем Востоке — это большие территории и не очень хорошо налаженная логистика в силу климатических особенностей, территориального рельефа и т. п. Получается, что более выгодно строить небольшие теплицы для локального снабжения», — отмечала она, обращая внимание, что материковая часть Дальнего Востока — это пока открытый рынок, и макрорегион давно пора осваивать.



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