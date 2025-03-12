В Хабаровском крае построят тепличный комплекс стоимостью 19 млрд рублей

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в строительстве современного круглогодичного тепличного комплекса площадью 25 га стоимостью 19 млрд руб. На втором этапе проекта планируется выращивание черешни. Реализовывать проект будет группа «Династия» — компания уже запустила тепличные комплексы в Воронежской области, в республике Северная Осетия — Алания и начала строительство в Ростовской области. «ЭКО-культура» оказывает содействие по разработке проектной документации, правовую поддержку в реализации проекта, экспертную поддержку в области технологического оснащения, управления, в разработке производственной программы, сообщается на официальном сайте Хабаровского края, губернатора и правительства региона.
Новый тепличный комплекс мощностью более 13 тыс. т овощей в год станет крупнейшим в крае производителем и позволит увеличить самообеспеченность региона на 12 процентных пунктов — до 43% к 2027 году. «Наша задача — обеспечить жителей края доступными и качественными продуктами питания. Увеличение объемов производства овощной продукции — одно из приоритетных направлений развития сельскохозяйственной отрасли региона. Мы рады, что Хабаровский край станет первым дальневосточным регионом присутствия крупнейшего в Российской Федерации агрохолдинга “ЭКО-культура”», — приводятся в сообщении слова Демешина.
«ЭКО-культура» — один из крупнейших производителей овощей защищенного грунта. 13 тепличных комплексов компании расположены в восьми регионах Европейской части страны, их общая площадь составляет 550 га, еще 200 га — площадь новых проектов.
С 2022 года по поручению председателя правительства Михаила Мишустина для дальневосточных регионов введена новая мера поддержки на возмещение капитальных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов. Также в регионе действуют краевые меры поддержки на возмещение затрат по приобретению технологического оборудования и энергоносители.
Представитель группы «Династия» сказал «Агроинвестору», что компания смотрит в сторону перспективных регионов для развития бизнеса и отрасли в соответствии с требованиями рынка. Один из таких шагов в развитии — расширение географии присутствия за счет строительства нового тепличного комплекса в Дальневосточном округе. Компания отмечает несколько факторов, благодаря которым принято решение остановить свой выбор на Хабаровском крае. Во-первых, на Дальнем Востоке действует масштабная программа по развитию овощеводства, реализуемая Минсельхозом совместно с субъектами ДФО: принято решение об увеличении мер господдержки и предоставлении дополнительных финансовых инструментов инвесторам.
Также на Дальнем Востоке есть дефицит доступных качественных овощей, но благодаря запуску тепличного комплекса Хабаровский край ежегодно будет получать более 13 тыс. т свежей и качественной продукции, стоимость которой будет на порядок ниже текущих цен. Кроме того, расширение присутствия в крае также открывает возможности в части поставок овощей во все регионы ДФО и в дальнейшем экспорта в Китай. «Кроме того, мы видим взаимную заинтересованность в создании нового тепличного предприятия со стороны правительства Хабаровского края. Комплекс обеспечит создание не менее 400 новых рабочих мест, а реализация проекта приведет к значительным налоговым отчислениям во все уровни бюджетов», — добавляет представитель «Династии». В группе уверены, что выход на Дальний Восток — логическое продолжение развития компании, готовой к реализации масштабных проектов.
Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что сейчас в Хабаровском крае работает несколько теплиц площадью от 0,5 га до 3 га, и по меркам Дальнего Востока 3 га — средние по площади комплексы. Самый крупный и наиболее успешный комбинат округа — «Тепличный» (Южный Сахалин) площадью 14 га. Также в регионе (на Камчатке) сейчас строится проект компании «Теплицы регионов» площадью 8 га. «Одна из важных проблем для тепличного бизнеса на Дальнем Востоке — это большие территории и не очень хорошо налаженная логистика в силу климатических особенностей, территориального рельефа
По словам эксперта, комплекс площадью 25 га станет самым большим на Дальнем Востоке. Она также добавляет, что, скорее всего, исходя из валового сбора, теплица будет производить по большей части томаты, и география их сбыта будет распространяться на соседние регионы — Приморье, Амурскую область, возможно — Сахалин, но с этим направлением работать будет сложнее: на острове уже есть тепличный комбинат. «Если комплекс будет построен, то удастся существенно потеснить томаты, импортируемые из Китая на Дальний Восток в значительных объемах <...>. Материковая часть Дальнего Востока — это пока открытый рынок, и главным препятствием для широкого распространения продукции будет логистика. Проект сложный, но Дальний Восток давно пора осваивать», — заключила Решетникова.
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