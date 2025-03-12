В Хабаровском крае построят тепличный комплекс стоимостью 19 млрд рублей

Проект реализует группа «Династия» при содействии холдинга «Эко-культура» Е. Разумный

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в строительстве современного круглогодичного тепличного комплекса площадью 25 га стоимостью 19 млрд руб. На втором этапе проекта планируется выращивание черешни. Реализовывать проект будет группа «Династия» — компания уже запустила тепличные комплексы в Воронежской области, в республике Северная Осетия — Алания и начала строительство в Ростовской области. «ЭКО-культура» оказывает содействие по разработке проектной документации, правовую поддержку в реализации проекта, экспертную поддержку в области технологического оснащения, управления, в разработке производственной программы, сообщается на официальном сайте Хабаровского края, губернатора и правительства региона.



Новый тепличный комплекс мощностью более 13 тыс. т овощей в год станет крупнейшим в крае производителем и позволит увеличить самообеспеченность региона на 12 процентных пунктов — до 43% к 2027 году. «Наша задача — обеспечить жителей края доступными и качественными продуктами питания. Увеличение объемов производства овощной продукции — одно из приоритетных направлений развития сельскохозяйственной отрасли региона. Мы рады, что Хабаровский край станет первым дальневосточным регионом присутствия крупнейшего в Российской Федерации агрохолдинга “ЭКО-культура”», — приводятся в сообщении слова Демешина.



«ЭКО-культура» — один из крупнейших производителей овощей защищенного грунта. 13 тепличных комплексов компании расположены в восьми регионах Европейской части страны, их общая площадь составляет 550 га, еще 200 га — площадь новых проектов.

С 2022 года по поручению председателя правительства Михаила Мишустина для дальневосточных регионов введена новая мера поддержки на возмещение капитальных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов. Также в регионе действуют краевые меры поддержки на возмещение затрат по приобретению технологического оборудования и энергоносители.



Представитель группы «Династия» сказал «Агроинвестору», что компания смотрит в сторону перспективных регионов для развития бизнеса и отрасли в соответствии с требованиями рынка. Один из таких шагов в развитии — расширение географии присутствия за счет строительства нового тепличного комплекса в Дальневосточном округе. Компания отмечает несколько факторов, благодаря которым принято решение остановить свой выбор на Хабаровском крае. Во-первых, на Дальнем Востоке действует масштабная программа по развитию овощеводства, реализуемая Минсельхозом совместно с субъектами ДФО: принято решение об увеличении мер господдержки и предоставлении дополнительных финансовых инструментов инвесторам.



Также на Дальнем Востоке есть дефицит доступных качественных овощей, но благодаря запуску тепличного комплекса Хабаровский край ежегодно будет получать более 13 тыс. т свежей и качественной продукции, стоимость которой будет на порядок ниже текущих цен. Кроме того, расширение присутствия в крае также открывает возможности в части поставок овощей во все регионы ДФО и в дальнейшем экспорта в Китай. «Кроме того, мы видим взаимную заинтересованность в создании нового тепличного предприятия со стороны правительства Хабаровского края. Комплекс обеспечит создание не менее 400 новых рабочих мест, а реализация проекта приведет к значительным налоговым отчислениям во все уровни бюджетов», — добавляет представитель «Династии». В группе уверены, что выход на Дальний Восток — логическое продолжение развития компании, готовой к реализации масштабных проектов.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что сейчас в Хабаровском крае работает несколько теплиц площадью от 0,5 га до 3 га, и по меркам Дальнего Востока 3 га — средние по площади комплексы. Самый крупный и наиболее успешный комбинат округа — «Тепличный» (Южный Сахалин) площадью 14 га. Также в регионе (на Камчатке) сейчас строится проект компании «Теплицы регионов» площадью 8 га. «Одна из важных проблем для тепличного бизнеса на Дальнем Востоке — это большие территории и не очень хорошо налаженная логистика в силу климатических особенностей, территориального рельефа и т. п. Получается, что более выгодно строить небольшие теплицы для локального снабжения», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору», добавив, что, с другой стороны, чем больше теплица, тем меньше себестоимость ее строительства за 1 кв. м.



По словам эксперта, комплекс площадью 25 га станет самым большим на Дальнем Востоке. Она также добавляет, что, скорее всего, исходя из валового сбора, теплица будет производить по большей части томаты, и география их сбыта будет распространяться на соседние регионы — Приморье, Амурскую область, возможно — Сахалин, но с этим направлением работать будет сложнее: на острове уже есть тепличный комбинат. «Если комплекс будет построен, то удастся существенно потеснить томаты, импортируемые из Китая на Дальний Восток в значительных объемах <...>. Материковая часть Дальнего Востока — это пока открытый рынок, и главным препятствием для широкого распространения продукции будет логистика. Проект сложный, но Дальний Восток давно пора осваивать», — заключила Решетникова.



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