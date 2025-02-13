Инвестиции в создание теплиц для тропических фруктов оценили в 1,4 млрд рублей

На комплексе можно вырастить 2-3 тысячи тонн бананов, тогда как их потребление в России составляет около 1,5 млн тонн Pixabay

Инвестор, планирующий создание на Ставрополье высокотехнологичного тепличного комплекса по выращиванию бананов, оценил стоимость проекта в 1,4 млрд руб., сообщило правительство региона по итогам его рабочей встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Площадь комплекса может составить 15 га, сейчас прорабатывается вопрос о выделении земельного участка в Невинномысске.



Кроме выращивания бананов часть мощностей планируется задействовать под авокадо, манго и маракуйю. Реализовать проект предполагается до конца 2026 года. По словам инвестора, уже сейчас крупные торговые сети заинтересованы в такой продукции. «Выращивание таких культур — новая для нас тема, но мы для инноваций открыты, — отметил Владимиров. — Диверсификация агропромышленного комплекса — одна из тех задач, которые ставлю перед своей командой. Вопросы, связанные с реализацией проекта, будут тщательно проработаны».



«Интерфакс» в начале февраля со ссылкой на главу Невинномысска Михаила Миненкова писал, что проект может быть реализован на территории опережающего развития «Невинномысск», где нет налога на землю и имущество, а налог на прибыль для инвестора составит всего 5%. По его словам, строительство тепличного комплекса начнется уже в этом году. Комплекс будет работать круглогодично, что позволит собирать до трех урожаев в год. Также планируется заложить фисташковый и миндальный сады.



По оценке директора проекта Ягодная академия и гендиректора информагентства FruitNews Ирины Козий, на 15 га можно вырастить 2-3 тыс. т бананов, тогда как их потребление в России составляет около 1,5 млн т. К тому же тепличные бананы будут стоить в разы дороже эквадорских из-за больших инвестиций в строительство и оснащение проекта, а также высоких затрат на отопление и досвечивание, приводит ее слова Shopper’s. В итоге такие бананы не смогут составить конкуренцию эквадорским.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут, выступая 26 ноября 2024 года на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета рассказала, что в ходе визита в Казахстан ознакомилась с опытом выращивания там бананов в теплицах. «Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — отметила она.



Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов ранее говорил «Агроинвестору», что с экономической точки зрения ставропольский проект достаточно спорный. «При средней урожайности томатов 470 т/га и средней оптовой (отпускной) цене порядка 100 руб./кг вложения в такие теплицы в современных реалиях окупаются более 10 лет. Розничная цена бананов в России уже многие годы составляет около одного доллара за килограмм, в опте — около 50 центов. При средней урожайности бананов примерно 40 т/га окупаемость составит несколько десятков лет. Готов ли к этому инвестор?», — рассуждал он.



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