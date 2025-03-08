Рынок полностью обеспечен цветами

В последние три года активно увеличивается производство тюльпанов на срез Pixabay

По предварительным данным, в прошлом году в российских теплицах собрали более 400 млн цветов — роз, тюльпанов, лилий, хризантем и других. Сейчас в стране более 135 цветочных теплиц общей площадью 325 га, почти треть производства приходится на регионы Центральной России, сообщил Минсельхоз. По оценке ведомства, благодаря внутреннему производству и импорту из дружественных стран, рынок полностью обеспечен, в том числе перед 8 Марта, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на цветы.



Фактически, объем внутреннего производства цветов в России мало изменяется в последние годы — он год к году колеблется в пределах 5-10%, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Внутренняя экономическая обстановка не способствует развитию данного направления бизнеса, а поддержка государства для производителей цветов отсутствует.



Программа льготного кредитования строительства теплиц для цветоводства действовала с 2021 года, однако в прошлом году она завершилась. На этой неделе на встрече с работниками тепличного комплекса «Подосинки» в Московской области глава правительства Михаил Мишустин в ответ на просьбу продлить программу заверил, что решение будет найдено. «Давайте подумаем серьезно и попробуем принять решение <…>. Мы обязательно попробуем продлить эту программу, думаю, решение найдем», — сказал он, обращаясь к министру сельского хозяйства Оксане Лут. Кроме того, Национальная ассоциация цветоводов ведет переговоры с правительством об уменьшении НДС для российских производителей с 20% до 10%. «Тогда появятся свободные ресурсы, мы их можем направить на строительство новых комбинатов», — отметил председатель ассоциации Алексей Антипов.



В то же время, если говорить об отдельных сегментах рынка, то в последние три года активно увеличивается производство тюльпанов на срез, продолжает Решетникова. При этом, считает эксперт, темпы роста могли бы быть и выше, но главным сдерживающим фактором является проблема с посадочным материалом. «До недавнего времени — даже еще год назад — основная часть тюльпанов выращивалась из нидерландских луковиц, которые являются лучшими, что признано во всем мире. Климатические условия Нидерландов позволяют в больших масштабах производить посадочный материал высокого качества. Кроме того, селекционеры тюльпанов там накапливали опыт несколько сотен лет», — добавляет она. Если еще к прошлому сезону у отечественных производителей были заранее закуплены луковицы, то к этому году эти запасы закончилось, поставлять посадочный материал из Нидерландов стало труднее. «Конечно, все равно поставки идут через третьи страны, но такая логистика значительно усложняет бизнес», — подчеркивает Решетникова.



У нас есть цветоводы, которые уже несколько лет пытаются выращивать тюльпаны из собственных луковиц, но эти луковицы редко могут гарантировать такое же качество тюльпанов, как было у тех, которые выращивались из импортного посадочного материала. Качество саженцев роз, производимых в России, тоже сильно недотягивает до мировых оригинальных брендированных саженцев, сравнивает эксперт. В целом, наши цветы еще не всегда могут конкурировать по цене и качеству с зарубежным поставками. Луковицы российского производства хороши для дачных участков, но не для товарного производства в промышленных масштабах, которое требует определенной длины и плотности стебля, бутона определенного размера и цвета, подчеркивает Решетникова.



Все это влияет на цены. По наблюдениям эксперта, даже в магазинах-дискаунтерах увеличились цены на тюльпаны — перед 8 Марта стоимость одного цветка составляет около 99 руб./шт., тогда как в аналогичный период прошлого года они стоили порядка 60 руб./шт. «Когда мы используем менее качественный посадочный материал, выход качественного цветка будет ниже, а значит и хороший цветок будет стоить дороже», — поясняет руководитель «Технологий Роста». Ветка мимозы, по ее данным, в этом году в канун праздника тоже стоит дороже, чем в прошлом — 500 руб./шт. против 300 руб./шт. соответственно.



Средняя стоимость букета цветов за год выросла на 15%, до 1809 руб., пишет «Агроэксперт» со ссылкой на данные компании «Эвотор», проанализировавшей чеки смарт-терминалов. Гвоздики за год подорожали на 16%, до 141 руб. за один цветок, розы — на 18%, до 241 руб., хризантемы — на 37%, до 297 руб., тюльпаны — почти на 25%, до 181 руб., лилии — на 31%, до 546 руб. Аналитики T-банка оценили, что с 1 по 7 марта средний чек на букеты в России увеличился на 28% по сравнению с последней неделей февраля, до 2761 руб. В интернет-магазинах стоимость будет выше, чем в офлайне: 3259 руб. против 2230 руб., пишет Shopper’s.



Тамара Решетникова обращает внимание, что рынок цветов в России тоже имеет свои тренды, например, все популярнее становятся гиацинты. Их, по наблюдениям эксперта, в России пока выращивают мало, но еще несколько лет назад они приходили в Россию только по импорту. Эксперт не исключает, что с увеличением спроса начнут производить больше, особенно с учетом того, что они хорошо растут в тех же теплицах, где производят тюльпаны. «Конечно, цветов у нас хватает, и никто без них не останется. Их у нас много, ассортимент широкий — на любой вкус и кошелек. Но цены на них абсолютно точно уже выше, чем в прошлом году в этот же период», — резюмирует глава «Технологий Роста».



Чтобы отрасль развивалась активнее, ей нужна господдержка — возврат части капитальных затрат или льготные кредиты, также необходим доступ к качественному посадочному материалу, считает Решетникова.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

