Фермер из Калужской области утроит площади под смородиной

В последние годы доля отечественных ягод в общем объеме рынка постепенно увеличивается Е. Разумный

Заместитель председателя ассоциации «Народный фермер», глава КФХ в Калужской области Бапкен Испирян планирует увеличить производство смородины. Такими планами он поделился на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса России». Сейчас площадь плантаций смородины в хозяйстве Испиряна составляет 160 га, в ближайшие три года он планирует увеличить ее до 500 га. Также у хозяйства есть посадки черноплодной рябины и яблонь. Свой выбор в пользу смородины он объясняет тем, что в России есть дефицит рабочей силы. «Нам нужна была культура, которая максимально механизируется», — сказал руководитель КФХ.



КФХ начало свою деятельность в регионе в 2009 году с молочного животноводства, однако в 2018-м решило сменить направление бизнеса на выращивание смородины. Испирян отметил, что ниша на тот момент была практически свободна, так как сектор с 1990-х годов был заполнен импортом, однако в последние шесть-семь лет, в том числе благодаря различным формам господдержки, доля отечественных ягод в общем объеме рынка постепенно увеличивается. Тем не менее, сегмент еще очень далек от насыщения, соответственно, эта ниша обладает хорошим потенциалом для развития, в том числе для малых предпринимателей.



В процессе работы хозяйство столкнулось с рядом задач, с которыми постепенно справлялось: проблема со средствами защиты растений, отсутствие в России технологий по выращиванию ягод, рассказал Испирян. Кроме того, были вопросы с приобретением качественного посадочного материала. В питомниках, куда обращался фермер, ему были готовы продать около 2 тыс. саженцев, но ему нужно было больше. Решением проблемы с саженцами для Испиряна стала организация собственного их производства. Сейчас хозяйство выращивает до полумиллиона единиц посадочного материала в год и уже вывела и зарегистрировала два сорта смородины, которые идеально подходят под климатические условия Калужской области.



Еще одним вопросом, который пришлось решать фермеру, стало приобретение уборочной техники. До введения санкций он успел купить два польских комбайна для уборки ягод. «Однако в 2022 году стало понятно, что в обозримой перспективе мы их не только не сможем докупать, но и, скорее всего, ремонтировать, потому что это эксклюзивная штучная техника, и поставлять нам запчасти через какое-то время вряд ли будут», — рассказал Испирян. Поэтому хозяйство связалось с маленьким машиностроительным предприятием в Ставропольском крае, которое разработало и произвело по заказу фермера комбайны. Два из них уже работают в хозяйстве.



Если проблему с уборочной техникой и саженцами удалось решить, то вопрос наличия качественных средств защиты растений, пока остается открытым. «В условиях промышленного производства необходима абсолютная стабильность. То есть важно понимание, какой будет урожай, как защитить растения от вредителей, как не дать распространиться болезням. Без средств защиты растений мы никак не можем обойтись», — подчеркнул фермер. Однако для тех культур, которых в России возделывается небольшое количество, разрешенных средств защиты мало. Отсутствие регистрации средств защиты ягодных культур — проблема, для решения которой фермерам нужна помощь Минсельхоза, считает Испирян. Он отметил, что ведомство уже включилось в решение этой проблемы и рассчитывает, что еще до 2030 года ситуация изменится. «После 2030 года мы тоже планируем работать. Садоводство — бизнес с горизонтом планирования, это 20-30 лет. И нам бы хотелось, чтобы, когда придет 2030 год, система регистрации средств защиты растений работала более стабильно», — добавил фермер.



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