«Мираторг» начал монтаж оборудования на заводе по переработке картофеля

Строительство завода «Гранд Фрайз» началось в 2023 году «Мираторг»

«Мираторг» сообщил о завершении основных общестроительных работ и начале монтажа технологического и инженерного оборудования на совместном с сетью «Вкусно — и точка» предприятии по переработке картофеля «Гранд Фрайз» в Орловской области. Работы ведутся в соответствии с графиком, запуск проекта намечен на третий квартал 2026 года, уточнила компания.



Строительство завода «Гранд Фрайз» началось в 2023 году. Проект станет одним из крупнейших предприятий в России по переработке картофеля. Он сможет обеспечить необходимые объемы картофеля фри для сети «Вкусно — и точка», а также предприятий HoReCa, напоминает агрохолдинг. Кроме картофеля фри завод будет выпускать картофельные хлопья, дольки и оладьи (хашбраун). В качестве сырья будут использовать выращенный «Мираторгом» картофель специально отобранных сортов — длительного хранения, с низким содержанием крахмала, определенной формы и размера.



В 2023 году компания приступила к развитию селекции оригинального и элитного семенного материала картофеля индустриального и столового назначения. В конце мая агрохолдинг сообщал, что начал третий этап проекта — высадил в открытый грунт первый урожай мини-клубней картофеля, собранный в 2024 году в тепличных комплексах компании в Калининграде. Результатом будет получение семян первого полевого поколения. В следующем сезоне из них будут получены семена класса супер-суперэлита, годом позже из супер-суперэлиты семена перейдут в класс суперэлита. На этом этапе они будут переданы для выращивания элитного товарного картофеля в разных почвенно-климатических зонах, включая Калининградскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области.



«Мираторг» и «Вкусно — и точка» подписали соглашение о строительстве совместного предприятия по переработке картофеля в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Мираторг» сообщал, что вложения в проект в течение двух лет составят до 11,8 млрд руб., однако позже инвесторы приняли решение увеличить объем вложений на 5,7 млрд руб., чтобы повысить мощность предприятия по выпуску готовой продукции с планируемых ранее 100 тыс. до 120 тыс. т в год. В 2024 году на ПМЭФ «Мираторг» подписал соглашение с Орловской областью, которое предполагает увеличение инвестиций в проект еще на 1,7 млрд руб. и расширение мощности до 135 тыс. т в год.



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