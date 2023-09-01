Результаты работы отрасли пока позитивные

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, КФХ, хозяйства населения), по предварительной оценке Росстата, в первом полугодии 2023 года составил 2408,7 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 2,9% больше, чем за шесть месяцев 2022-го

Несмотря на то что во II квартале прирост отрасли замедлялся, сектору удалось сохранить такие же темпы, что и в январе — марте (также 2,9%). Однако в целом сельское хозяйство в денежном выражении пока увеличивается менее активно, чем в прошлом году: тогда по итогам первого полугодия выпуск агропродукции вырос сразу на 7,3%.



Минсельхоз по итогам 2023 года пока ожидает отрицательную динамику в -3,4%, что ведомство связывает в том числе с высокой базой 2022-го. Многие эксперты соглашаются: производство продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении вряд ли увеличится. Например, Институт ВЭБ оценивает спад в -3,3%. Главная причина — сокращение урожая зерновых культур после рекордного уровня прошлого года. При этом положительный вклад в индекс производства продукции сельского хозяйства внесут масличный, свеклосахарный и овощной сегменты. Прогноз также основан на продолжении тенденции по наращиванию продукции животноводства. В первом полугодии производство скота и птицы на убой в натуральном выражении, согласно информации Росстата, увеличилось на 2,6%, молока — на 3,2%, яиц — на 2,5%.



В целом агропромышленный комплекс (сельское хозяйство и пищевая промышленность) в этом году покажет рост на 1%, прогнозирует Институт ВЭБ. По итогам первого полугодия производство пищевых продуктов по сравнению с соответствующим периодом 2022-го увеличилось на 5,3%. Аналитики ожидают увлечение стоимостного объема экспорта продовольствия. А вот финансовое состояние АПК ухудшится, предупреждают они. Аграрии действительно в последнее время жалуются на низкую доходность, и в первую очередь туго придется именно растениеводам. Перспективы развития сектора в сезоне 2023/24, прогнозы на урожай и возможности для инвестиций, несмотря на не самое простое время, мы обсудим уже 28 сентября на нашей конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Регистрируйтесь через наш сайт www.agroinvestor.ru и приходите, будет интересно.

