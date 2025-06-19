Россия нарастила экспорт продукции АПК в Бахрейн

В Бахрейне есть интерес к российским сладостям А. Гордеев / Ведомости

Экспорт продукции АПК из России в Бахрейн с 2020 года увеличился в 2,5 раза в натуральном выражении и в 2,3 раза — в стоимостном. В этом году показатель может сохранить положительную динамику, основными драйверами будут сушеный нут и мясо бройлеров. Такими прогнозами поделился Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



У Королевства Бахрейн всего 10% территории используется для сельского хозяйства, при этом численность населения и, соответственно, потребность в продовольствии ежегодно растет, отметили аналитики. С 2020 года поставки в Бахрейн продукции растениеводства увеличились почти в 10 раз, животноводства — в 1,3 раза. Еще одна важная категория — масложировая продукция, поставки которой Россия нарастила в 1,5 раза.



Вместе с главными драйверами ЦОЭ выделяет категории, которые пока занимают небольшую долю в экспорте в Бахрейн, но аналитики отмечают высокий потенциал роста отгрузок. «В первую очередь, это кондитерские изделия: шоколад, вафли, печенье, а также напитки, то есть продукция глубокой переработки. Местным потребителям нужно определенное время, чтобы распробовать такие товары, но уже сейчас мы видим, что интерес к российским сладостям в Бахрейне есть», — добавили в ЦОЭ.



Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя ПМЭФ-2025. Это означает повышенное внимание к развитию двусторонних связей с Россией, в частности, в области торговли продукцией АПК.



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