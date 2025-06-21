Мировые инвестиции в новые технологии в АПК снизились в четыре раза

Аграрии не готовы внедрять технологии только потому, что это модно CNH

За последние годы технологический уклад существенно изменился: о многих технологиях, которые сейчас используются, еще шесть-семь лет назад никто не говорил, рассказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова на сессии «Новые решения в АПК — ключи к глобальной продовольственной безопасности», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. «Есть различные роботы, которые сейчас применяются на фермах, системы точного земледелия, огромное количество технологий с точки зрения создания новых форм еды, вертикальные фермы», — перечислила Батурова.



Рынок сначала очень позитивно воспринял новые технологии, в данном направлении с 2018-го по 2021 годы наблюдался достаточно большой рост инвестиций. В 2021-м был пик, инвестиции в агротех составили $56 млрд. «А потом начался спад, — отметила Батурова. — В 2024 году инвестиции упали до $16 млрд». Произошло это, в первую очередь потому, что многие технологии, которые появились, оказалась хайпом, пояснила она. «В США даже были компании-единороги в сельском хозяйстве: инвестиции у них превысили $1 млрд — это огромные деньги. А потом, спустя два года, оказалось, что человечество не готово к потреблению искусственной еды», — пояснила Батурова, отметив, что мировое население хочет потреблять натуральные продукты. «В сельском хозяйстве нет высокой маржинальности, то есть, аграрии не готовы внедрять технологии только потому, что это модно, — уточнила она. — Если все говорят об искусственном интеллекте, но он не приносит дохода, то никто не будет в него инвестировать».



Просто деньгами проблемы в технологическом укладе в сельском хозяйстве не решить. По данным Россельхозбанка, на сегодняшний день в России порядка 400-450 компаний занимаются исключительно технологиями в области АПК. «Мы считаем, что для нашей страны этого недостаточно. Дело в том, что технологии очень сложные. Невозможно в сельском хозяйстве создать технологию, если ты знаешь только технологии, как и невозможно ее создать, если ты только специалист по сельскому хозяйству. В основном это наукоемкие технологии, и они требуют объединения специалистов, которые хорошо знают биологию и технологии», — считает Батурова. По ее словам, это гораздо сложнее, чем создать какое-то небольшое мобильное приложение для доставки товаров или банковские приложение.



Поэтому очень важно, чтобы IT-специалисты приходили в аграрную сферу. У Россельхозбанка есть большая программа, направленная исключительно на популяризацию технологий в сельском хозяйстве. «Мы каждый год проводим агротехнологические конференции, хакатоны, дата-сайнс чемпионаты — делаем все для того, чтобы специалисты пришли к нам и рассказывали нам о том, что сельское хозяйство — это интересно», — подчеркнула Батурова. Такой подход в банке считают эффективным не только для экономики России, но и для человечества в целом.



Россельхозбанк помогает создавать и поддерживать высокотехнологичные стартапы в АПК, причем начиная со школ и вузов, в том числе, через гранты. Но основная задача, по мнению специалистов банка, — свести стартапы с представителями бизнеса. «Недостаточно инвестировать. Важно, чтобы технологии находили свое применение в сельском хозяйстве на практике», — обратила внимание Батурова. Для этого Россельхозбанк помогает создателям стартапов находить клиентов на их высокотехнологичные решения. Последние два года банк работает над тем, чтобы помочь агротех-стартапам выйти на международный рынок, проводит совместно с Минсельхозом и торговыми представительствами дружественных стран — Индии, Китая, ОАЭ, Вьетнама, Марокко, Египта — тематические сессии. При таком подходе, считают в Россельхозбанке, через два-три года Россия может стать не только лидером по производству продовольствия и удобрений, но и агротехнологическим лидером.



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