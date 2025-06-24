Отрасль сталкивается с необходимостью привлечения больших объемов финансирования Freepik.com

На российском фондовом рынке представлено лишь восемь эмитентов акций из АПК. Четыре из них («Инарктика», «НоваБев Групп», «НКХП», «Русагро») включены в Индекс широкого рынка МосБиржи (всего в нем сто эмитентов). Их общая капитализация составляет около 254 млрд руб. — менее 1% от общей капитализации компаний Индекса. По оценке Россельхозбанка, на рынок могут выйти около 20 компаний отрасли, и в сумме с действующими публичными игроками АПК потенциальный общий объем капитализации сегмента может достигнуть 1 трлн руб., рассказала заместитель председателя правления банка Анна Кузнецова.



При этом в экономике страны аграрный сектор занимает более существенную долю, чем на рынке капитала: по данным Росстата, совокупный оборот организаций в отраслях сельского хозяйства и производства продуктов питания в 2024 году составил 5% от общего оборота российских организаций. Средний темп роста компаний агросектора за последние 10 лет составил 2,9%, приводит данные Россельхозбанк.



Отрасль сталкивается с необходимостью привлечения больших объемов финансирования — как оборотных средств, так и для модернизации и развития инфраструктуры. Компании традиционно используют банковские кредиты, в том числе льготные. Однако изменение условий субсидирования и высокая стоимость заемного капитала подталкивает компании к рассмотрению варианта привлечения акционерного капитала. «Выход компаний агросектора на публичный рынок актуален в контексте притока частных инвесторов, количество которых в мае 2025 года достигло 36,9 млн человек, что соответствует четверти всего населения России, а объем вложений физических лиц в облигации за пять месяцев этого года превысил 800 млрд руб.», — прокомментировала Кузнецова. Частным инвесторам компании АПК хорошо знакомы, поскольку у многих из них есть сильные розничные бренды продукции, востребованной у потребителей. По мнению Кузнецовой, это создает предпосылки для роста доли сегмента АПК на публичном рынке и для повышенного интереса инвесторов к компаниям отрасли.



Однако, несмотря на интерес со стороны инвестиционного сообщества, компании из АПК пока не спешат на фондовый рынок. В первую очередь, это связано с тем, что в текущих макроэкономических условиях получить справедливую, по мнению компании, оценку становится недосягаемой целью, отмечает Россельхозбанк. Кроме того, высокая ключевая ставка позволяет инвесторам получать хороший доход по инструментам долгового рынка и банковским депозитам, сдерживая интерес к размещениям акций. Тем не менее, банк ожидает постепенного расширения присутствия сектора АПК на рынке долгового и акционерного капитала, что в перспективе позволит сформировать новый отраслевой индикатор — отдельный биржевой индекс.



По словам Кузнецовой, идеальный кандидат для выхода на фондовый рынок обладает устойчивым финансовым портфелем и отличной деловой репутацией. «Размер его активов и выручки составляет более 10 млрд руб., чистый долг/EBITDA — менее 2,5, компания также является прибыльной в течение последних трех лет», — перечислила она, добавив, что компания должна занимать лидирующие позиции в своем сегменте рынка.



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