Производители предложили ограничить импорт картофеля

Снижение спроса может быть связано с тем, что сети при закупке отдают предпочтение импортной продукции Pixabay

Картофельный союз на совещании в Минсельхозе предложил ограничить импорт картофеля в Россию, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. В Минсельхозе подтвердили факт проведения совещания, отметив, что готовы рассмотреть предложение об ограничении импорта после поступления обоснованной инициативы.



Российские производители картофеля столкнулись с проблемой сбыта, на складах скопились рекордные для этого времени запасы продукции, рассказал «Ведомостям» участник совещания. По его словам, основная причина — высокий урожай, который привел к снижению цен в оптовом секторе. По данным Минсельхоза, в начале февраля цены упали на 37,3% до 17,2 руб./кг.



Снижение спроса может быть связано с тем, что сети при закупке отдают предпочтение импортной продукции ввиду ее более привлекательного внешнего вида, сказал «Агроинвестору» зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. При этом, по его словам, отечественный картофель ничуть не уступает импортному по качеству и вкусовым свойствам.



Он считает, что невозможность сбыта может привести к сокращению посевов и урожая отечественной продукции в новом сезоне, что может негативно отразиться на достижении показателей доктрины продовольственной безопасности. «Возможность направить картофель на переработку есть не всегда: к картофелю, который используется для переработки, предъявляются определенные требования, под которые подпадает далеко не любая продукция», — отметил Леонов.



В Минсельхозе сообщили ТАСС, что не получали предложения об ограничении импорта овощей и картофеля в Россию. «Обоснованные предложения об ограничении импорта овощей и картофеля в Минсельхоз России не поступали. В случае поступления инициатива будет рассмотрена в установленном порядке», — отметили в министерстве.



Доля импортного картофеля от всего продаваемого в России составляет не более 10%, сказал «Ведомостям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. В «Магните» подтвердили изданию, что основная доля картофеля в сети представлена российскими производителями. Там указали, что цены на картофель снижаются с июля 2022 года, в продажи в феврале выросли на 15% год к году.



В Россию завозится в основном молодой картофель, которого в феврале-марте в стране практически нет, уточнил «Ведомостям» источник в одной из компаний-поставщиков. Ограничивать импорт, заставляя россиян есть урожай прошлого года в этой ситуации было бы неправильно, считает собеседник издания.



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