Бизнес выступил против включения готовых завтраков и мюсли во ФГИС «Зерно»

С помощью ФГИС «Зерно» Минсельхоз намерен отслеживать весь оборот пшеницы, ячменя, бобовых и других зерновых, а также товаров из них Е. Разумный

Бизнес выступил против включения готовых завтраков, отрубей и смесей для мучных изделий в государственную систему «Зерно», пишут «Известия». Игроки рынка сообщили о готовности убрать эти продукты с полок, так как Минсельхоз настаивает на подключении розничной и оптовой торговли к системе.



ФГИС «Зерно» начала функционировать с июля 2021 года, предоставляя отчеты производителям, экспортерам и импортерам продукции. Теперь власти планируют контролировать оборот готовой продукции из зерна, включая отруби, готовые завтраки и смеси для мучных изделий, сказал источник «Известий» в торговле. По его мнению, это может повлечь за собой значительные затраты для розничной торговли, поэтому многим будет проще убрать эти товары из ассортимента, чем подключаться к системе прослеживаемости.



С помощью ФГИС «Зерно» Минсельхоз намерен отслеживать весь оборот пшеницы, ячменя, бобовых и других зерновых, а также товаров из них. Министерство считает, что система позволит бороться с контрафактной продукцией. На первом этапе к ней подключили аграриев, которые выращивают зерно. Весной к системе подключат производителей хлопьев, мюсли и гранолы, а также другой готовой продукции на основе зерновых культур.



Источник напомнил, что ритейл уже включен в ряд систем, позволяющих отслеживать основные товары, например это ФГИС «Меркурий». В пресс-службе X5 Group сказали «Агроинвестору», что, по мнению компании, в работу ФГИС «Зерно» должны быть включены только производители, переработчики и экспортеры зерна и зерновой продукции, как это и планировалось в изначальной редакции проекта. Включение в работу ФГИС «Зерно» онлайн-, и тем более офлайн-торговли влечет за собой значительные издержки на интеграцию и сопровождение работы системы, считают там.



В Минсельхозе сказали «Известиям», что разработан модуль для автоматической передачи данных в систему, чтобы облегчить нагрузку на бизнес. Некоторые компании уже активно используют этот модуль. Цель ФГИС «Зерно» — борьба с нелегальным оборотом и повышение качества продукции для потребителей, напомнили в министерстве.



Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят «Яндекс. Лавка», «Яндекс. Маркет», «Азбука Вкуса», «Лента», Х5 и другие) Артем Соколов сказал «Агроинвестору», что предприятия оптовой и розничной торговли, интернет-магазины, их логистические центры, агрегаторы, торговые площадки, операторы и распределительные центры не являются товаропроизводителями. Эти торговые звенья не производят продукцию, а осуществляют продажу готовых товаров в потребительской упаковке для последующей продажи физлицам.



Он отметил, что включение во ФГИС «Зерно» других участников торгово-производственной цепочки повлечет дополнительные финансовые и трудовые ресурсы. По итогам проведенного АКИТ исследования по методологии Минэкономразвития на примере 11 крупных розничных и интернет-компаний, расходы бизнеса превысят 12 млрд руб. в 2023—2025 годы. Таким образом, для торговой отрасли в целом обязанность участия в данной системе прослеживаемости создаст колоссальные издержки, которые негативно повлияют на конечные цены продукции, отмечает АКИТ.



Ассоциация считает целесообразным обеспечивать прослеживаемость зерна и продукции его переработки через указанную систему до этапа выпуска в обращение. В этой связи основными участниками ФГИС «Зерно» должны быть товаропроизводители, импортеры, экспортеры партий зерна и продуктов его переработки, а также изготовители партий зерна и продукции его переработки, уверен Соколов.



В январе ассоциация «Русбренд» обратилась в Минсельхоз с просьбой перенести на сентябрь 2023 года требования по внесению сведений во ФГИС «Зерно» для переработчиков. По мнению авторов письма, работа с системой серьезно тормозит деятельность, что может сказаться на поставках продуктов переработки — например, весной частично могут исчезнуть готовые завтраки из хлопьев, мюсли и гранолы.



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