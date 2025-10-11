ФГИСы: необходимый инструмент или дополнительные барьеры

Эффективность цифровизации отрасли напрямую зависит от качества взаимодействия между государством и аграриями Pixabay

Работа федеральных государственных информационных систем (ФГИС) вызывает немало критики и вопросов со стороны аграриев. В ходе прошедшей конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» исполнительный директор компании «АгроГард» Татьяна Малина рассказала о проблемах в работе ФГИСов, с которыми сталкиваются предприятия холдинга, а также о предложениях по их улучшению.



С 2003 года и до настоящего времени цифровизация в агрохолдинге «АгроГард» поднялась с нулевого уровня до полной автоматизации всех видов базового, оперативного и процессного учета, отметила Малина. «Раньше мы думали, что оперативный учет — это только зона внутренней ответственности агропредприятий. Но с 2022 года, когда были введены ФГИСы, он стал вопросом ответственности и перед государством», — говорит руководитель. В начале, как и все аграрии, в «АгроГарде» были недовольны введением такого рода учета и контроля, но сейчас специалисты холдинга понимают, что это реальность нашего времени, и необходимо адаптироваться и работать с этим.



«Сначала мы нагружали работай с ФГИСами наших основных работников: агрономов, бухгалтеров и экономистов, но зафиксировали просадку основного функционала, — поделилась Малина. — Это подтолкнуло нас создать отдельное централизованное подразделение, которое работает на весь холдинг и включает одного руководителя, методолога, пять операторов и двух картографов. Когда мы идем по пути цифровизации, мы всегда действуем аккуратно: берем одно предприятие и на нем отрабатываем весь функционал, а потом распространяем на все предприятия. Но с внедрением ФГИСов так сделать было невозможно, однако, благодаря тому что уровень цифровизации в нашем холдинге был уже высок, внедрение прошло не так болезненно, как во многих агропредприятиях». Внедрение различных информационных систем — это необходимый государству инструмент, несмотря на все возникающие сложности, добавила она.



Хотя идея внедрения ФГИСов правильная, нужно обязательно говорить и о проблемах, связанных с их работой, подчеркнула Малина. «Первая проблема — это перегруженность разделами и подразделами, — отметила она. — При этом разные ФГИСы созданы на разных платформах, из-за чего существенно отличается логика внесения данных. Проблемой является и то, что все данные нужно вносить вручную во все ФГИСы, даже, если эти данные дублируются». Специалисты «АгроГарда» обращают внимание и на то, что постоянно добавляется много нового функционала, а единой координации по оптиматизации нет, и этим не занимаются. Иногда эти обновления радикальны, при этом техподдержка у каждой системы своя. Также нет единой информационной платформы для образовательных вопросов по работе с системами, приходится каждый день следить за новостями.



«Технические требования у систем разные, к примеру, во ЕФГИС ЗСН площадь поля необходимо внести с тремя знаками после запятой, а во ФГИС “Семеноводство” — с двумя знаками, — привела пример Татьяна Малина. — На этапе, когда нужно получить акт апробации, блокируется работа системы, так как не совпадают цифры. Чтобы решать такие вопросы, требуется большое количество времени, но растения ведь не могут ждать. Сложилось впечатление, что разработчики систем имели представление об аграрных процессах из учебников по природоведению, где зерно вначале просто высевается, а через какое-то время собирается и все».



Так, например, чтобы внести данные по удобрениям во ФГИС «Сатурн», сначала нужно назначить культуры, чтобы назначить культуры — необходимо внести в системы семена со всеми качественными, количественными характеристика и документами. «Но эту информацию мы можем внести только после покупки семян, а удобрения порой нужно вносить за полгода до приобретения семян, — обратила внимание Малина. — Мы выходили из ситуации так: указывали, что поле будет под паром и вносили удобрения. Но затем после обновления системы включился запрет на обновление культуры. А это означает, что нам нужно удалить все севообороты и внесенные удобрения из системы».



Также важной проблемой является отсутствие возможности быстрой выгрузки готовых форм отчетов из ФГИС «Зерно» для получения субсидий. Можно сделать запрос, но регламент получения ответа — 30 рабочих дней, как и на ответ техподдержки.



«ЕФГИС ЗСН — это наша боль! — подчеркивает Малина. — Там очень длительный процесс согласования: в начале приходится ждать согласование на уровне района (там работает всего один человек на весь район), затем на уровне области и федеральном уровне. В итоге этот процесс растягивается на несколько месяцев». В реальности существует множество вопросов по оформлению земель, требующих согласования (уточнение границ поля, реестровые ошибки, собрание собственников), и расхождения данных между кадастровыми данными и реальными (с учетом рельефа). Все это, по словам Малиной, ведет к искажениям информации, например по внесению удобрений. «Вопросы вызывает и работа регионального органа управления АПК, который осуществляет правовую экспертизу заявок и на свое усмотрение принимает решения, оспорить которые мы не имеем права, — добавила она. — Поля, где у нас есть договоры сроком на 11 месяцев с неограниченной пролонгацией, участки с неуточненными границами, есть участки, которые находятся в судебных спорах, но мы не лишены права их обрабатывать — все эти поля невозможно внести в систему».



Подводя итог, Татьяна Малина отметила, что эффективность цифровизации отрасли напрямую зависит от качества взаимодействия между государством и аграриями. «Сегодня крайне важно не только внедрять новые инструменты, но и выстраивать их работу так, чтобы они помогали, а не тормозили процессы в полях, — уверена она. — Для этого необходимо выделить орган единой координации взаимосвязанной работы во всех информационных системах. Также требуется создать единую техническую поддержку и информационно-обучающую платформу, а обновления и оптимизацию проводить в один установленный день для всех систем». Не менее важно разработать единую нормативную базу, обеспечить достаточный штат специалистов региональных министерств и, самое главное, дать аграриям время для приведения всех данных в порядок. «Только в этом случае цифровизация действительно станет инструментом развития отрасли, а не дополнительным административным барьером», — заключила Малина.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

