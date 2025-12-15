По итогам этого года самообеспеченность семенами в России достигнет 70% Pixabay

Правительство продлило действие квоты на импорт семян из недружественных стран на 2026 год. Ее общий объем составит 15 тыс. т против 18,3 тыс. т в 2025-м. Так, согласно постановлению, в 2026 году в Россию может быть ввезено 10 тыс. т семенного картофеля (объем квоты на 2025-й — 12 тыс. т), 300 т семенной восковидной кукурузы (600 т), 500 т гибридных высокоолеиновых семян подсолнечника для посева (500 т), 1,9 тыс. т семян сахарной свеклы (2,7 тыс. т), 300 т семенного пивоваренного ячменя (500 т) и 2 тыс. т гибридных семян рапса (2 тыс. т). На пшеницу, рожь ячмень и сою квота на 2026 год, как и на 2025-й, нулевая.



В январе 2024 года правительство ввело временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Тогда сообщалось, что семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы из недружественных стран до конца года можно будет ввозить только в рамках установленных квот. Их общий объем установили на уровне 33,1 тыс. т. Позднее ограничения продлили до конца 2025 года.

По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, несмотря на квоту в объеме 12 тыс. т, в Россию в этом году не ввозился семенной картофель из недружественных стран. В 2026-м, скорее всего, импорт снова будет нулевым. «Но это пессимистический прогноз», — добавляет он. По словам эксперта, отсутствие импорта связано с тем, что в ЕС нет лабораторий, которые прошли аудит по линии Россельхознадзора, и имеют право выдавать сертификаты о качестве семенного материала картофеля. Впрочем, судя по всему, одна французская лаборатория удовлетворяет все эти требования, но это не говорит о том, что благодаря ей в этом сезоне импорт будет, отмечает он.



То есть, продолжает Красильников, вопрос не в достаточности объема, а в том, что механизм квот не работает. При этом картофелеводы ощущают напряжение из-за нехватки качественного семенного материала, особенно это касается промышленной переработки — на фри и чипсы. «Мы много пытаемся сделать, пробелы видим. Опасаемся, что эти проблемы могут достаточно болезненно отразиться на рынке», — прокомментировал Красильников «Агроинвестору». Также он уточнил, что ранее импорт семенного картофеля в Россию составлял 11-12 тыс. т, но это были семена высоких репродукций — они в течение двух-трех лет «разгонялись» до нужных репродукций. «Так что как-то держимся на старых запасах. Да, появляются и семена отечественной селекции, но они требуют “обкатки” — нужно ознакомиться с особенностями выращивания, переработки», — заключил Красильников.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что по итогам уходящего года показатель самообеспеченности семенами ожидается на уровне 70%, планы по импортозамещению семенами отечественной селекции и локализации производства реализуются опережающими темпами. Впрочем, добавляет он, переход на семена высокоолеинового подсолнечника российской селекции требует несколько больший период для адаптации и апробации. При этом объемы, предусмотренные квотой, по оценкам Масложирового союза, позволяют обеспечить комфортные условия переходного периода для производителей товарного высокоолеинового подсолнечника.



О самообеспеченности семенами отечественной селекции по итогам 2025 года на уровне, близком к 70%, в октябре говорил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. «Продолжается большая работа по развитию нашей собственной селекции. Предусмотрен целый спектр мероприятий, направленных на стимулирование научных разработок и тиражирование этой продукции. Результаты есть. Для сравнения, в 2022 году у нас показатель самообеспеченности семенами был на уровне 60%. В 2024 году он превысил 67%. Но вот по итогам 2025 года, по нашим прогнозам, мы приблизимся уже к отметке в 70% обеспеченности семенами собственной селекции», — сказал Патрушев.



В 2024 году (по данным на 15 декабря) Россия импортировала 29,8 тыс. т семян, что почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023-го (73,2 тыс. т), сообщал Россельхознадзор. Так, импорт семян картофеля снизился на 93,1% (до 770 т), ячменя — на 84,5% (до 196 т), кукурузы — на 80,4% (до 3,4 тыс. т), лука севка — на 76,2% (до 1,4 тыс. т), сои — на 74,3% (до 174 т), пшеницы — на 68,8% (до 341 т), рапса — на 68,1% (до 1,5 тыс. т), овощей — на 56,7% (до 332 т), подсолнечника — на 50,6% (до 7,5 тыс. т).



