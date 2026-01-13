разделы

Компания «ЛЕОН» увеличила производственые мощности на 60%

Предприятие выпускает нерафинированное подсолнечное масло и жмых

В 2025 году компания расширила географию продаж
Компания «ЛЕОН» (Ростовская область) в прошлом году увеличила производственные мощности на 60% — с 50 т до 80 т переработки подсолнечника в сутки. За счет заемных и собственных средств она провела реконструкцию цеха и перешла с однократного на двукратный отжим, сообщили «» в компании. Штат сотрудников увеличился с 40 до 60 человек.

Складские мощности предприятия составляют до 350 т для хранения готовой продукции и 12 тыс. т маслосемян подсолнечника. Изначально завод выпускал нерафинированное масло и высокопротеиновый жмых (основной потребитель — животноводство) для близлежащих районов. «В 2025 году мы расширили реализацию продукции экспортерам посредством доставки в ростовский порт в цистернах и на внутренний рынок. Продажа жмыха теперь также ведется на всей территории страны», — рассказал гендиректор компании Андрей Курносов.

В 2025 году компания стала первым производителем пищевой продукции в Тарасовском районе Ростовской области, получившим знак качества «Сделано на Дону». Она успешно реализовала проекты в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», получив существенную поддержку для развития производственных мощностей. В компании отмечают, что считают своей задачей не только поддерживать полный цикл «от поля до стола» на локальной территории, но и возрождать культуру потребления натуральных донских продуктов.

«ЛЕОН» — агропромышленная компания, основанная в конце 2023 года и осуществляющая полный цикл производства: от сельхозпроизводства на площади 1,2 тыс. га до переработки продукции на собственном маслозаводе. Компания также занимается поставками ГСМ для аграриев и закупкой агропродукции.

