Экспорт масложировой продукции в прошлом году сократился на 12%

В этом году отрасль сможет увеличить общие объемы экспорта на 11% в натуральном, и на 9% в стоимостном выражении Pixabay

Экспорт масложировой продукции по итогам 2025 года в натуральном выражении сократился на 12% по сравнению с 2024-м и составил 10,8 млн т, сообщили «Агроинвестору» в Масложировом союзе. В основном снижение пришлись на подсолнечное масло и шрот из-за уменьшения урожая маслосемян, и немного — на продукцию переработки сои из-за отсутствия импорта ГМО-сои в первом полугодии. Во второй половине года сырьевой баланс выправился: был разрешен импорт ГМО-сои для последующего экспорта продуктов ее переработки. «При этом серьезную прибавку мы видим по рапсовому комплексу — на 30% год к году, — отметили в союзе. — Также в стоимостном выражение экспорта масложировой продукции есть прирост на 5,5%, что связанно с постепенным повышением цен в течение года на растительные масла на мировом рынке».



Несмотря на все сложности с переработкой подсолнечника на экспорт, благодаря введению по инициативе Минсельхоза моратория на экспортную пошлину, России удалось сохранить лидерство по объемам поставок подсолнечного масла на внешние рынки и подняться с третьего на второе место по экспорту рапсового масла, обращает внимание Масложировой союз.



Аналитики агентства OleoScope ранее оценивали экспорт подсолнечного масла в 2025 году в 4,6 млн т. Это на 22% меньше пикового 2024-го (5,8 млн т), но достаточно для сохранения лидерства России на мировом рынке. Поставки соевого масла, по их расчетам, ожидались на уровне 650 тыс. т — ниже показателей и 2024 года (762 тыс. т), и 2023-го (679 тыс. т). В то же время они отмечали прорыв в сегменте рапсового масла: после просадки в 2024 году, когда производство сократилось с 1,5 млн т до 1,29 млн т, в 2025-м наблюдался прирост выпуска до 1,55 млн т. Экспорт рапсового масла по итогам года аналитики OleoScope ожидали на уровне 1,5 млн т — на 29,7 % выше, чем в 2024-м.



В Масложировом союзе считают, что главной проблемой в прошлом году стало серьезное укрепление рубля, что привело отрасль к низкой или даже отрицательной краш-марже у переработчиков подсолнечника. Также барьерами расширения российского производства и экспорта масложировой продукции являются монетарная политика с высокими ставками по кредитам, санкции, усложнение поставок на внешние рынки из-за курса рубля и дорогой логистики.



Основными покупателями российской масложировой продукции на протяжении нескольких лет остаются Китай, Турция, Индия и Иран. Индия третий год лидирует по объемам закупок подсолнечного, а по итогам прошлого года — и соевого масла. Второе место по подсолнечному маслу занимает Иран, потеснивший Турцию, и Китай, который выбыл из тройки крупнейших покупателей подсолнечного масла, зато он неизменно первый по объемам вывоза рапсового с долей в 87% от общего объема, приводит данные союз. По его прогнозам, в этом году отрасль сможет увеличить общие объемы экспорта на 11% к показателям 2025-го. Наибольший рост прогнозируется по соевому (почти в два раза) и рапсовому (+25%) маслам. В стоимостном выражении ожидается прибавка на 9%.



Больше новостей АПК - в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

