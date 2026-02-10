Участники спот-торгов зерном протестировали его доставку с помощью платформы Smartseeds

На сайте НТБ еженедельно публикуется тариф на стандартную перевозку автотранспортом Pixabay

В январе завершились первые поставки зерна автомобильным транспортом по итогам заключенных на Национальной товарной бирже (НТБ) сделок. Часть поставок прошла при участии цифровой логистической платформы Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг»). Участники торгов, логистическая платформа и биржевая инфраструктура протестировали процедуры перевозки, которые прошли в полном соответствии с условиями биржевых договоров: от фиксации цены на транспортировку до подтверждения фактической доставки с использованием электронного документооборота, говорится в совместном пресс-релизе компании и НТБ.



Чтобы сделать биржевые инструменты более понятными и доступными для малых и средних сельхозпроизводителей, на сайте НТБ еженедельно публикуется тариф на стандартную перевозку автотранспортом (только для Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области). Тариф формируется на базе данных платформы Smartseeds и выступает индикатором стоимости логистических услуг для участников биржевых торгов. Также в 2025 году была создана тарифная матрица в разрезе дистанций по глубоководным портам (НЗТ, ЗТКТ) и портам «малой воды» (Ростовский порт), которая еженедельно обновляется и позволяет участникам аукционов получить ценовые ориентиры и аналитику до участия в торгах.



«Успешная реализация первых поставок зерна с логистикой, в том числе через платформу Smartseeds, подтверждает эффективность нашей стратегии по созданию экосистемы биржевой торговли на товарном рынке, — оценил директор НТБ Кирилл Попов. — Мы не просто обеспечиваем площадку для сделок, а создаем условия, при которых за биржевой сделкой следуют понятные, гибко управляемые процессы поставки товара: логистика интегрирована в биржевой процесс как равноправный элемент. Это — фундаментальный сдвиг в сторону цифровой и надежной торговли сельхозпродукцией».



Smartseeds по сделкам, заключенным на спот-рынке, берет на себя организацию логистики «под ключ»: с помощью цифровых инструментов находит транспорт, контролирует перевозку на всех этапах, обеспечивает расчеты с перевозчиками и корректные документы. При этом участники торгов на НТБ получают возможность зафиксировать на 14 дней стоимость на волатильном рынке автоперевозок, а также гарантию того, что зерно будет вовремя доставлено покупателю, отметил гендиректор Smartseeds Антон Кондратов. «Наше сотрудничество с НТБ направлено на цифровизацию логистических процессов, повышение прозрачности рынка перевозки сельскохозяйственных грузов, снижение рисков и формирование доверия между участниками рынка», — прокомментировал он.



НТБ запустила торги на спот-рынке зерна в режиме двухстороннего анонимного аукциона с 19 января. В процессе торгов участники рынка могут подавать встречные заявки на покупку и продажу с указанием цены и объема продукции. При совпадении параметров встречных заявок заключается сделка. Участники торгов могут заключать сделки в двух «биржевых стаканах» с железнодорожной (минимальный лот — 70 т) и автомобильной (30 т) доставкой.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

