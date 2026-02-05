Потери «Мираторга» в приграничных регионах превысили 15 млрд рублей

«Мираторг» рассматриваем возможность строительства двух свинокомплексов в Брянской области «Мираторг»

Потери «Мираторга» в приграничных регионах превысили 15 млрд руб., если считать ущерб с учетом экономических потерь и упущенной выгоды. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил президент агрохолдинга Виктор Линник. Потери только от разрушения объектов в Судже Курской области составили 12 млрд руб., и восстанавливать предприятия пока невозможно, поскольку «не все там спокойно и финансирования нет», отметил он.



«Часть объектов у нас находится вдоль границы в Брянской области. Мы совместно с Минобороны, с пограничниками защищаем своих сотрудников, обеспечиваем работу свинокомплексов, ферм КРС и зерновой компании, — рассказал Линник. — Один свинокомплекс, который находился в 2 км от границы, пришлось закрыть — противник не дал работать. Десятки тысяч животных с нескольких ферм крупного рогатого скота перевезли в другие регионы и фермы закрыли. Всех сотрудников с закрытых объектов трудоустроили приблизительно в тех же районах на наших предприятиях, где мы работаем».



По словам Линника, главная задача компании сейчас — обеспечить безопасность сотрудников и бесперебойную работу предприятий, поэтому речи о новых значимых инвестициях пока не идет. Тем не менее, «Мираторг» рассматриваем возможность строительства двух свинокомплексов в Брянской области и модернизацию комплекса по убою свиней на Корочанском мясоперерабатывающем предприятии в Белгородской области. «Время летит быстро, бойню необходимо модернизировать, есть риск остановки производства, если этого не сделать. Эту работу планируем начать в 2026 году и завершить в 2027 году. Объем инвестиций сейчас считаем», — сказал президент агрохолдинга, добавив, что, предварительно, на строительство свинокомплексов и модернизацию завода будет направлено от 15 млрд до 20 млрд руб.



Инвестиции сдерживает и высокая ключевая ставка ЦБ. Комфортной ставкой по кредитам для АПК Линник считает 5%, однако он не видит перспектив для существенного снижения ставки и уменьшения стоимости денег в ближайшей перспективе. При этом он обратил внимание на сокращение господдержки. «В 2025 году у Минсельхоза не хватило денег на выполнение обязательств по ранее привлеченным инвестиционным кредитам и инвесторам компенсировали только 50% от объема субсидий. Для "Мираторга" это порядка 15 млрд руб.», — оценил глава компании.



Тем не менее, в прошлом году агрохолдинг не остановил ни один проект. «Только в покупку техники для реализации картофельного проекта было вложено более 1 млрд руб. А в целом нам только в поддержание работы компании необходимо ежегодно инвестировать минимум от 10 млрд до 15 млрд руб. для модернизации производственных линий и на обновление техники», — поделился Линник. Вместе с тем, он напомнил, что в предыдущие годы вложения «Мираторга» доходили до 50-60 млрд руб. в год.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

