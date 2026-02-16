разделы

В этом сезоне России целесообразно экспортировать более 1 млн т сахара

Это связано в том числе со снижением внутреннего потребления

Возможности экспорта ограничены логистическими и экономическими сложностями
Экспорт сахара с начала сезона и по состоянию на конец января составил порядка 700 тыс. т, всего до конца сезона России следует отгрузить на внешние рынки более 1 млн т сахара. Об этом сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько в ходе международной конференции «Где маржа 2026». По его словам, целесообразность реализации такого значительного объема связана в том числе с тем, что внутреннее потребление белого сахара постепенно снижается как минимум из-за трех факторов. Во-первых, сокращается население, во-вторых, уменьшается прямое потребление. Третья причина — конкуренция других подсластителей: по данным , их индустриальное потребление в эквиваленте сахара в 2025 году превысило 900 тыс. т. 

«Теперь надо двигать больше сахара на экспортный рынок. А экспортный рынок у нас совсем не такой, как по зерновым и масличным — это все ближайшие к нам страны, и есть ряд логистических и экономических проблем, по которым двинуть дальше наш белый сахар или сырец довольно проблематично», — сообщил Рылько. По данным , мировые цены на сахар и так снижаются с осени 2023 года, и для наращивания отгрузок нужен либо дополнительный дисконт, либо торгово-дипломатическая поддержка экспорта. 

Также в ходе своего доклада эксперт сообщил, что в 2026 году посевные площади под сахарной свеклой могут показатель небольшое снижение из-за сокращения маржинальности у независимых аграриев. По прогнозу , они могут уменьшиться относительно 2025-го до порядка 1,1 млн га. Производство сахара с 1 га ожидается на уровне 5,6 т (плюс 4,3%), общий объем, очень предварительно, прогнозируется на уровне 6,25 млн т.

