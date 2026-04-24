разделы

реклама

журналы

ИКАР понизил прогноз урожая пшеницы и ячменя

Причина — задержка полевых работ в Центре и Приволжье

| Агроинвестор |

Минсельхоз рассчитывает на хороший урожай зерновых, несмотря на серьезное отставание по темпам посевной кампании

() понизил прогноз валового сбора пшеницы в этом году с 91 млн т до 90 млн т, ячменя — с 19 млн т до 18 млн т. Причина корректировки — сильная задержка полевых работ в Центральном федеральном округе и Поволжье из-за погодных условий, сообщил «» гендиректор Дмитрий Рылько. Также уменьшен прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2026/27 с 47,5 млн т до 46,5 млн т, ячменя — с 5,5 млн т до 4,5 млн т.

По прогнозу аналитического центра », валовой сбор пшеницы в этом году будет на уровне 90,8 млн т и войдет в пятерку лучших результатов. При благоприятных погодных условиях прогноз может быть пересмотрен в сторону увеличения, отметили аналитики.

рассчитывает на хороший урожай зерновых в этом году, несмотря на серьезное отставание по темпам посевной кампании, сказала на днях министр сельского хозяйства Оксана Лут. «Есть поговорка: холодный апрель — май, значит, хороший урожай. Я думаю, нормально все будет с урожаем. По крайней мере, технологически мы к этому готовы, — цитирует ее ТАСС. — <…> Отставание у нас идет пока серьезное, но тоже в связи с тем, что у нас холодная погода. Но в этом нет ничего страшного». Прогнозы урожая агроведомство пока не озвучивает.

По данным на 22 апреля, яровые были посеяны на площади 3,2 млн га. В целом посевная площадь в этом году, как ожидается, должна составить 83 млн га, включая около 20 млн га озимых. Итоги недавнего мониторинга показали, что в нормальном состоянии находятся 97% посевов озимых, что лучше средних значений за последние пять лет, отмечал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о подготовке и проведении весенних полевых работ.

Накануне аналитический центр «» повысил прогноз урожая пшеницы с 87,6 млн т до 89,7 млн т на фоне благоприятной погоды и улучшения перспектив сбора озимой пшеницы (по ней прогноз был увеличен на 2,1 млн т, до 66,7 млн т, оценка урожая яровой не изменилась — на уровне 23 млн т). При этом аналитики отметили, что наиболее рискованный период для посевов еще впереди: в конце апреля температура в центральной России и на юге страны может опуститься на 4-6°C ниже нормы.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!


Загрузка...

рекомендации

Журнал

«Агротехника и технологии»

Журнал

«Агроинвестор»

«Агроинвестор»

