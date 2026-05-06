Торговым сетям предложили нарастить закупки российского картофеля

В прошлом сезоне Россия импортировала рекордные за последние 15 лет объемы картофеля

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) направила обращение крупнейшим торговым сетям с предложением нарастить закупки российского картофеля. Письмо фермеры адресовали в Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ, включает крупнейшие розничные сети) и X5 Group. В обращении АККОР называет ситуацию для российских производителей картофеля критической. С марта, по данным ассоциации, торговые сети сократили объемы закупок продукции, произведенной фермерами. В АККОР утверждают, что цены на картофель упали ниже себестоимости. При этом фермерские хозяйства производят более 80% картофеля и овощей в стране, подчеркивают в объединении.



«С проблемой столкнулись даже предприниматели и кооперативы, имеющие статус агроагрегатора. Нереализованная продукция может быть вынужденно утилизирована. Фермеры понесут убытки», — говорится в обращении. Итогом может стать сокращение посевных площадей в нынешнем и последующих аграрных сезонах, предупреждают в ассоциации.



Торговые сети считают более выгодным для себя импортировать картофель после ценовых колебаний на этот продукт в течение нескольких последних лет, прокомментировала «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Татьяна Губина. «Торговым сетям понравилось еще больше заниматься импортом. Они работают через свои компании, которые являются прямыми импортерами. Представьте: российский фермер хранил продукцию до второй половины агросезона. И он вдруг с удивлением увидел, что она никому не нужна. Потому что сети уже "слетали" в Египет и КНР для закупок», — пояснила позицию союза Губина.



В прошлом сезоне Россия импортировала рекордные за последние 15 лет объемы картофеля. Всего в страну ввезли, по данным Картофельного союза, более 930 тыс. т продукции. Ранее несколько лет за рубежом закупали в среднем 230-500 тыс. т картофеля в год. В первые месяцы этого года в Россию поставили 246 тыс. т в основном из Египта, КНР, Беларуси. Ситуацию для российских производителей усложняет перепроизводство картофеля в Европе. Из-за этого традиционно поставлявший продукцию в ЕС Египет переориентировался на другие рынки, в том числе на рынок России.



В Картофельном союзе также отметили, что хотя импортный картофель в среднем дороже российского, сети отдают зарубежной продукции до половины мест на полках магазинов, сужая полку для отечественной продукции. А в ряде случаев отказываются закупать у фермеров картофель по формальным причинам. Выходом в союзе считают обязательное контрактование поставок картофеля по фиксированной цене, добавила Губина.



Однако в АКОРТ считают сообщения о кризисной ситуации преувеличенными. По оценке ассоциации, доля импортного картофеля по сравнению с прошлым годом в розничных сетях значительно снизилась и составляет не более 15-18% от общего ассортимента. «В продажах доля отечественного картофеля еще выше. В торговых сетях сейчас представлено до 20 товарных позиций картофеля, что обеспечивает покупателям широкий выбор в разных ценовых сегментах. Развитие сотрудничества с отечественными производителями картофеля и расширение прямых закупок у фермеров — приоритетное направление работы торговых сетей», — рассказал «Агроинвестору» председатель АКОРТ Станислав Богданов. По его словам, сети намерены и далее использовать практику закупок через агроагрегаторы и заключения агроконтрактов.



