разделы

реклама

журналы

Торговым сетям предложили нарастить закупки российского картофеля

Закупочные цены из-за увеличения импорта упали ниже себестоимости

| Агроинвестор |

В прошлом сезоне Россия импортировала рекордные за последние 15 лет объемы картофеля
В прошлом сезоне Россия импортировала рекордные за последние 15 лет объемы картофеля

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) направила обращение крупнейшим торговым сетям с предложением нарастить закупки российского картофеля. Письмо фермеры адресовали в Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ, включает крупнейшие розничные сети) и X5 Group. В обращении АККОР называет ситуацию для российских производителей картофеля критической. С марта, по данным ассоциации, торговые сети сократили объемы закупок продукции, произведенной фермерами. В АККОР утверждают, что цены на картофель упали ниже себестоимости. При этом фермерские хозяйства производят более 80% картофеля и овощей в стране, подчеркивают в объединении.

«С проблемой столкнулись даже предприниматели и кооперативы, имеющие статус агроагрегатора. Нереализованная продукция может быть вынужденно утилизирована. Фермеры понесут убытки», — говорится в обращении. Итогом может стать сокращение посевных площадей в нынешнем и последующих аграрных сезонах, предупреждают в ассоциации.

Торговые сети считают более выгодным для себя импортировать картофель после ценовых колебаний на этот продукт в течение нескольких последних лет, прокомментировала «» исполнительный директор Картофельного союза Татьяна Губина. «Торговым сетям понравилось еще больше заниматься импортом. Они работают через свои компании, которые являются прямыми импортерами. Представьте: российский фермер хранил продукцию до второй половины агросезона. И он вдруг с удивлением увидел, что она никому не нужна. Потому что сети уже "слетали" в Египет и КНР для закупок», — пояснила позицию союза Губина.

В прошлом сезоне Россия импортировала рекордные за последние 15 лет объемы картофеля. Всего в страну ввезли, по данным Картофельного союза, более 930 тыс. т продукции. Ранее несколько лет за рубежом закупали в среднем 230-500 тыс. т картофеля в год. В первые месяцы этого года в Россию поставили 246 тыс. т в основном из Египта, КНР, Беларуси. Ситуацию для российских производителей усложняет перепроизводство картофеля в Европе. Из-за этого традиционно поставлявший продукцию в ЕС Египет переориентировался на другие рынки, в том числе на рынок России.

В Картофельном союзе также отметили, что хотя импортный картофель в среднем дороже российского, сети отдают зарубежной продукции до половины мест на полках магазинов, сужая полку для отечественной продукции. А в ряде случаев отказываются закупать у фермеров картофель по формальным причинам. Выходом в союзе считают обязательное контрактование поставок картофеля по фиксированной цене, добавила Губина.

Однако в АКОРТ считают сообщения о кризисной ситуации преувеличенными. По оценке ассоциации, доля импортного картофеля по сравнению с прошлым годом в розничных сетях значительно снизилась и составляет не более 15-18% от общего ассортимента. «В продажах доля отечественного картофеля еще выше. В торговых сетях сейчас представлено до 20 товарных позиций картофеля, что обеспечивает покупателям широкий выбор в разных ценовых сегментах. Развитие сотрудничества с отечественными производителями картофеля и расширение прямых закупок у фермеров — приоритетное направление работы торговых сетей», — рассказал «» председатель АКОРТ Станислав Богданов. По его словам, сети намерены и далее использовать практику закупок через агроагрегаторы и заключения агроконтрактов.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы