Основной урожай российских бананов ожидается к осени

Первые сочинские бананы на ранней стадии зрелости уже оценили на вкус

В экспериментальных теплицах выращивается 15 различных сортов бананов

Основной урожай российских бананов в Сочи ожидается к осени — в сентябре-октябре. Поскольку проект по их выращиванию экспериментальный, сроки могут корректироваться, сообщила пресс-служба Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества продукции АПК» (ЦОК АПК). При этом первые сочинские бананы на ранней стадии зрелости уже оценили на вкус: банан на территории агротуристического комплекса «Ачигварское озеро» продегустировал глава КФХ «100 гектар», исполнительный директор Союза «Народный фермер Сочи» Андрей Платонов-младший.

Полный цикл созревания бананов после появления соцветий составляет 3-3,5 месяца. Плоды, предназначенные для научных исследований, соберут летом и направят в Курчатовский институт для сравнения с импортными аналогами по качеству и содержанию витаминов. Также отечественные бананы направят в испытательные лаборатории Новороссийского филиала ЦОК АПК для проверки на безопасность. Планируется, что продукция пройдет полный цикл лабораторных исследований, включая проверку на содержание пестицидов, нитратов и других потенциально опасных веществ.

Окончательное решение по каналам сбыта основной партии урожая пока не принято, однако рассматривается возможность сотрудничества с ресторанами высокого уровня. Реализация через премиальную ресторанную сеть позволит познакомить гостей со вкусом российской экзотики, отмечает пресс-служба ЦОК АПК.

Проект по выращиванию бананов в Сочи стартовал в 2025 году в рамках программы возрождения субтропического земледелия при поддержке Академии развития субтропического сельского хозяйства и ассоциации «Народный фермер Кубани». Были построены три экспериментальные теплицы площадью 600 кв. м каждая — по одной на территории КФХ «100 гектар» и агротуристического комплекса «Ачигварское озеро» в Сочи, а также на базе Института сельского хозяйства в Сухуме (Абхазия). В экспериментальных теплицах выращивается 15 различных сортов бананов, в перспективе их число может вырасти до 20. Первым был посажен сорт Кавендиш — привычный для российских магазинов. Также в рамках проекта выращивают экзотические разновидности: «белый», «золотой», «черный» и «мини-бананы». Кроме того, здесь растет самый сладкий в мире банан и овощной сорт, который требует термической обработки — его жарят или варят, как картофель.

