Шерсть может стать биржевым товаром в России, это предусмотрено «дорожной картой» развития отрасли. Об этом рассказала первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с производителями, экспертами и представителями отрасли государств-участников СНГ, пишет «Интерфакс».



«Мы должны наладить кооперативы, которые будут собирать качественное сырье для поставки в переработку, сделать шерсть биржевым товаром, над этим тоже работаем, продвигать бренд “Шерсть России” и сделать долгосрочные договоры между производителями и переработчиками», — перечислила Фастова, добавив, что предусмотрены и другие меры для развития производства шерсти, в том числе предназначенной для выпуска ткани. По оценке замминистра, эти меры позволят увеличить производство шерсти на 25% к 2030 году, уточняет «СенатИнформ».



Сейчас в России производится 43 тыс. т шерсти в год, она поставляется на экспорт в Китай, Индию, Латинскую Америку. Но на выпуск шерстяных тканей идет только треть из выпускаемого объема. При этом большинство производителей шерсти остаются нерентабельными. «Нам нужен сбыт, нам нужен устойчивый спрос, кооперация с легкой промышленностью, — отметила замминистра. — Мы тесно работаем с Белоруссией. И сегодня с коллегой говорили о расширении кооперации. Сейчас мы поставляем шерсть, они обратно нам поставляют шерстяную нить. Но у нас есть возможность замкнуть цикл и сделать нашу кооперацию кооперацией полного, замкнутого цикла».



По словам Фастовой, реализация предусмотренных в «дорожной карте» мер позволит увеличить производство шерсти, особенно той, которая предназначена для выпуска шерстяных тканей. Этому также будут способствовать меры господдержки производителей шерсти и тех, кто занимается ее первичной переработкой.



«Дорожная карта» по развитию глубокой переработки овечьей шерсти была утверждена в конце января 2024 года. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин тогда отмечал, что принятое решение — первый этап масштабной работы по поддержке отрасли и созданию шерстяных кластеров, начатой по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. В основе «дорожной карты» - октябрьские рекомендации Совета по АПК при палате регионов, отражающие актуальные запросы ведущих предприятий по переработке шерсти. Речь идет о повышении и контроле качества производимой шерсти, оказании господдержки предприятиям отрасли, таможенно-тарифном регулировании ввоза и вывоза отдельных видов шерсти и продукции ее переработки, обеспечении отрасли квалифицированными кадрами.



