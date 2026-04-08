Застрахованные убытки аграриев Дагестана возместят в приоритетном порядке

В Дагестане на условиях господдержки застраховано более 160 тысяч голов мелкого рогатого скота и около 19 тысяч голов КРС

В пострадавшем от наводнения Дагестане на условиях господдержки застраховано более 160 тыс. голов мелкого рогатого скота и около 19 тыс. голов КРС, оценил Национальный союз агростраховщиков (НСА). Первое заявление об убытке уже рассматривается: в одном из застрахованных хозяйств погибло около 30 голов КРС, сообщил союз. «Национальный союз агростраховщиков берет под контроль урегулирование застрахованных убытков: все страховщики, включая компанию, которой уже заявили убыток, будут рассматривать уведомления о понесенном ущербе от дагестанских аграриев в приоритетном и упрошенном порядке», — сказал президент НСА Корней Биждов. Страховая компания, в которой отмечен первый убыток по договору страхования КРС, подтвердила готовность провести выплату в максимально упрощенном и ускоренном режиме, добавил он.



В результате неблагоприятных погодных явлений нанесен ущерб сельскому хозяйству в 16 муниципальных районах Дагестана. По предварительным расчетам Минсельхоза республики, ущерб составляет около 640 млн руб., сообщила накануне на совещании у президента Владимира Путина министр сельского хозяйства Оксана Лут. «У нас пострадали сельхозугодья, затронуло виноградники и ряд животноводческого поголовья, особенно в личных подсобных хозяйствах. По мере схода воды районными комиссиями будут проводиться оперативные обследования пострадавших объектов, будет все заактировано», — рассказала она, отметив, что ведомство будет подходить к каждой ситуации индивидуально для возмещения возможного ущерба. Также, когда сойдет вода, в регион будут направлены специалисты для ликвидации последствий, чтобы обеспечить необходимое эпизоотическое благополучие в связи с падежом скота.



В Дагестане достаточно широкая мелиоративная сеть, она приняла на себя и отвела более 300 млн кубометров воды — это свыше трети годового объема штатной водоподачи в регионе, рассказала Лут. По ее словам, несмотря на подготовительные мероприятия и оперативно принятые меры, государственным мелиоративным системам и гидротехническим сооружениям, находящимся в ведении Минсельхоза, был нанесен ущерб, размер которого сейчас оценивается. По предварительным данным, пострадало 50 объектов, сумма ущерба составила около 358 млн руб. Поскольку близится сезон полива, кроме того, в ближайшее время возможно повторение паводков, будут приняты безотлагательные меры по возобновлению работоспособности систем, подчеркнула министр.



30 марта в ряде районов Дагестана был введен режим ЧС в связи с интенсивными осадками. 5 апреля ливни вызвали вторую волну наводнения. В ближайшее время статус ЧС будет повышен до федерального, доложил Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков. По данным МЧС, официально в республике погибли шесть человек. 7 апреля Гидрометцентр сообщал, что увеличение объема и уровня воды на реках Дагестана продолжится еще как минимум трое суток, с 8 по 12 апреля на реках возможно достижение неблагоприятного явления уровня воды.



