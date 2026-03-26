Иран разрешил России проход по Ормузскому проливу

Разблокировала пролива значительно не снизит стоимость логистики и страхования

Иран частично разблокировал Ормузский пролив, открыв по нему судоходство для «дружественных» государств, в то время как суда «противников» пользоваться им по-прежнему не могут. Об этом сообщил глава МИД страны Аббас Арагчи, его слова передает Tasnim. «Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными, например России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — сказал он (цитата по РБК).



До этого FT писала, что Тегеран распространил письмо странам — членам Международной морской организации, в котором говорится, что «невраждебные суда» могут проходить через Ормузский пролив «в координации с иранскими властями». Ранее Bloomberg и Lloyd’s List со ссылкой на источники писали, что Иран установил платный проход в юанях через пролив для одобренных перевозчиков. Они также сообщали об ожидаемом запуске системы одобрения транзита. По данным источников последнего издания, ряд стран, включая Индию, Пакистан, Ирак, Малайзию и Китай, уже ведут прямые переговоры с Тегераном и координируют проход своих судов, используя этот механизм.



Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов говорит, что частичное разблокирование пролива, безусловно, является позитивным сигналом, однако не сможет привести к значительному снижению стоимости страховых платежей и логистических услуг. «Для страховых компанией такое решение не станет сигналом к ощутимому снижению ставок», — добавляет он. Однако для России ситуация, связанная с кризисом, позитивно сказывается на ценовой конъюнктуре и делает экспортные поставки более конкурентоспособными. «Неслучайно Россия активизировала поставки зерновых в марте с хорошим прогнозом в апреле. Дальнейшее развитие событий и адекватные прогнозы мы сможем строить, исходя из долгосрочности течения кризиса», — прокомментировал Краснов «Агроинвестору».



Накануне аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в марте до 4,6-4,7 млн т с прежних 4,3-4,5 млн т. Как сообщили «Интерфаксу» в центре, оценка выросла на фоне высоких темпов отгрузок. С 1 по 23 марта отгружено около 3,6 млн т пшеницы. В то же время в апреле, как прогнозируют аналитики, вывоз пшеницы, скорее всего, будет ниже — 3,4-3,6 млн тонн. Причина — стремление ряда стран-покупателей перенести закупки и дождаться стабилизации и снижения цен. Тем не менее, апрельский прогноз существенно превысит прошлогодний экспорт, который составил 2,4 млн т.



В то же время гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на прошлой неделе говорил «Агроиневстору», что конфликт в странах Персидского залива напрямую не влияет на российский зерновой экспорт, поскольку основные рынки сбыта находятся за пределами Персидского залива и не связаны с Ормузским проливом. «Кроме, конечно, Ирана, который притормозил свою активность (в импорте), но это в большей степени связано не с военным конфликтом, а с проблемами при проведении платежей», — комментировал Петриченко. Исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова в марте говорила «Интерфаксу», что разгорающийся конфликт в странах Персидского залива создает прежде всего логистические риски. «Удары по портам и судам чреваты перебоями в поставках и ростом ставок фрахта, масштаб последствий будет зависеть от интенсивности и продолжительности боевых действий», — отмечала она.



