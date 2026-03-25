Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу держать на контроле выполнение планов экспорта

Россия продолжает стабильно поставлять сельхозпродукцию и продовольствие за рубеж

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу держать на контроле исполнение экспортных планов. В ходе совещания по вопросу развития экспорта продукции АПК он отметил, что сейчас важно искать новые возможности для стимулирования поставок и диверсификации номенклатуры отгружаемой продукции. Выполнение плана — увеличение к 2030 году отгрузок в полтора раза относительно 2021-го, до более чем $55 млрд — требует консолидации усилий органов власти и бизнеса, подчеркнул он.



Россия остается надежным торговым партнером, продолжая стабильно поставлять сельхозпродукцию и продовольствие за рубеж. По итогам 2025 года объем экспорта превысил $41 млрд, напомнил Патрушев, слова которого приводятся на сайте правительства. В том числе продажи на внешние рынки рыбы и морепродуктов увеличились на 22%, около 20% прибавила мясо-молочная группа, на 14% выросли поставки кондитерских изделий. Также в прошлом году существенно расширились отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью: объем вырос на 12%, до $20 млрд.



«Наша страна сохраняет лидирующие позиции в торговле пшеницей, рыбой и подсолнечным маслом. А география экспорта охватывает более 160 государств, — сказал вице-премьер. — При этом 90% от всего объема направляется в дружественные страны. Таким образом, Россия вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности».



По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продовольствия и сельхозсырья (кроме текстильного) из России в 2025 году составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024-м. При этом импорт продукции АПК увеличился на 15%, до $43,4 млрд. Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее объясняла снижение экспорта валютным курсом, который не способствует отгрузкам на внешние рынки. В структуре вывоза преобладали зерновые (около 30%).



