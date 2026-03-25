Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы в текущем и следующем сезонах на фоне улучшения рыночной конъюнктуры и рост спроса. Так, в этом сельхозгоду отгрузки оцениваются в 46,5 млн т (плюс 1,1 млн т), в сезоне-2026/27 — 43,8 млн т (плюс 2,1 млн т), пишет «Агроэксперт». «Рынок был убаюкан устойчивыми прогнозами о профиците и теперь адаптируется к иной ситуации с рисками, — отмечает директор «СовЭкона» Андрей Сизов. — Импортеры становятся более активными, в то время как спрос на пшеницу относительно неэластичен». По его оценке, в сочетании с ростом затрат на сырье в Европе и Украине и ухудшением погоды в США это повышает чувствительность рынка к любым перебоям в поставках.



Экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеин) за последние две недели выросли примерно на $6, до порядка $240/т, что стало самым высоким уровнем с августа 2025 года, сравнивают аналитики компании. Мировые цены сохранят устойчивый уровень в ближайшие месяцы, особенно если погодные или связанные с ресурсами риски продолжат проявляться, прогнозируют в «СовЭконе». «Цены на пшеницу укрепились в последние недели, чему способствовало не только закрытие коротких позиций фондами, но и растущее опасение по поводу рисков для нового урожая на фоне резкого роста цен на удобрения и энергоносители», — отмечают аналитики «СовЭкона». В обзоре центра также говорится, что экспортную активность России поддержали ослабление рубля и стабильный спрос.



По оценке аналитиков, последние изменения также отражают сдвиг в рыночных настроениях. После длительного периода, когда доминировали прогнозы, основанные на избытке предложения, рынок, похоже, менее подготовлен к возникающим рискам, и импортеры стали проявлять большую активность. В целом перспективы урожая в Северном полушарии пока остаются благоприятными. «Однако риски постепенно возрастают. В Соединенных Штатах состояние посевов озимой пшеницы ухудшается на фоне продолжающейся засухи», — отмечается в обзоре. В Европе и на Украине — ключевых конкурентах России — резкий рост цен на удобрения может оказать давление на производство, причем Украина особенно уязвима, констатировали в «СовЭконе».



Между тем, накануне Комитет по ветеринарному контролю и надзору Минсельхоза Казахстана полностью запретил импорт зерна и продукции его переработки из России. Как сообщает Телеграм-канал «Агрономика», мера направлена на обеспечение ветеринарной безопасности в связи с ухудшением эпизоотической ситуации. Ограничение распространяется на все виды пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, а также соевые бобы (кроме семенных). Под запрет также попали отруби, отходы крахмального производства, свекловичный жом, пшеничная барда, пивоваренная дробина, жмыхи и шроты. В список вошли и растительные материалы, используемые при производстве кормов, включая готовые кормовые смеси. Запрет имеет временный характер, однако сроки его действия пока не уточняются.



Собеседник «Агроинвестора», знакомый с ходом экспорта, говорит, что отгрузки зерна в Казахстан до конца сезона могли составить 100-200 тыс. т — это не миллион тонн, однако сам запрет на импорт со стороны республики — серьезный шаг. Он также выражает опасения, что следующей страной с аналогичными мерами в отношении российской продукции может стать Китай. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько надеется, что ограничения со стороны Казахстана будут единственным и временным шагом со стороны импортеров зерна. «Тем более, судя по официальным заявлениям, ситуация нормализовалась», — добавляет эксперт.



Неделю назад Казахстан ввел временные ограничения на ввоз и транзит из России живых сельскохозяйственных животных, а также продукции животноводства и кормов без термической обработки из-за ситуации с заболеваемостью животных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза Казахстана. Ранее в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки пастереллеза и бешенства среди животных. Случаи заболеваний фиксировались и в других регионах России, Минсельхоз Казахстана сообщал о поручении усиления контроля на границе с Тюменской областью. Впрочем, все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. «С 18 марта группа провела большую работу. Была организована комплексная проверка ветеринарного контроля в связи со сложившейся ситуацией по пастереллезу в Новосибирской области. Главный результат работы на текущий момент — это ликвидация всех очагов и зон риска распространения пастереллеза в Новосибирской области», — сказал Данкверт (цитата по сайту «МилкНьюс»).



