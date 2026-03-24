Экспортные цены на российскую пшеницу остаются высокими

Дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от конфликта в странах Персидского залива

Экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеина, FOB Новороссийск) с поставкой в конце апреля-начале мая составляют $238/т — без изменений за неделю. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько. При этом котировки росли на протяжении трех недель в связи с иранским кризисом. По оценкам «СовЭкона», тонна пшеницы сейчас стоит $239-242/т (FOB) по сравнению с $238-240/т неделей ранее. При этом аналитики компании повысил свою оценку экспорта пшеницы в марте с 3,8 млн т 4,2 млн т, ИКАР также изменил свой прогноз — с 4,1 млн т до 4,4 млн т. «Русагротранс» ожидает, что отгрузки в марте составят 4,3-4,5 млн т, что может стать вторым лучшим результатом с марта 2023 года.



При этом с 1 по 20 марта Россия отгрузила 3,1 млн т пшеницы, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза (РЗС). По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, которые передает «Интерфакс», страны-импортеры на фоне нестабильной геополитической ситуации наращивают закупки зерна во избежание риска возникновения его дефицита на региональных рынках. В результате Россия с 1 по 20 марта отгрузила на экспорт 3,5 млн т зерновых, что в три раза больше, чем год назад.



Около 70 тыс. т пшеницы и консервов для беднейших стран мира застряли в пути по морю из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 23 марта сообщила Financial Times. «Из-за конфликта в Иране десятки тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран мира оказались под угрозой. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что, если ситуация не изменится, миллионы людей могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия», — говорится в материале. По словам директора по логистике Всемирной продовольственной программы Коринн Флейшер, около 70 тыс. т продовольствия застряли в открытом море из-за перегруженности и изменения маршрутов на глобальных судоходных линиях. Организация также вынуждена перенаправлять часть грузов по суше.

Как отметила Тюрина, очень активно закупали российскую пшеницу традиционные импортеры: Египет (рост в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом, до 695 тыс. т), Турция (рост в 3,4 раза, до 314 тыс. т). Продолжаются и отгрузки в Израиль: за первые 20 дней марта — 91,5 тыс. т. «Нынешний всплеск экспорта говорит о том, что по итогам марта общие отгрузки зерна могут превысить среднее значение за последние пять лет и приблизиться к максимальному показателю за март, которое было зарегистрировано в 2022/23 сельхозгоду, — 6,2 млн т», — прогнозирует Тюрина (цитата по «Интерфаксу»). При этом цены на российскую пшеницу, по ее словам, сохраняют дисконт относительно европейской, хотя он сократился — $3 на 20 марта против $8 на 10 марта. Этот фактор вместе с геополитикой способствовал росту отгрузок российского зерна.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что в марте отгрузки зерновых из России активизировались по сравнению с февралем под влиянием двух факторов. С одной стороны, сельхозпроизводителям нужны деньги, и они вынуждены продавать зерно по текущим ценам. «Соответственно, появились ресурсы для экспорта с приемлемой маржинальность», — добавляет Корбут. С другой стороны, продолжает он, напряженная геополитическая ситуация в мире также способствует росту отгрузок. По оценкам эксперта, в марте Россия может экспортировать около 4 млн т пшеницы, но итоговый объем будет зависеть от конъюнктуры мирового рынка и геополитической обстановки.



Фиксировавшийся ранее рост мировых цен на пшеницу также был вызван конфликтом в странах Персидского залива, продолжает Корбут. «Я не уверен, что и дальше цены будут расти для урожая текущего сельхозгода, поскольку запасы очень большие. А вот для будущего сезона удорожание удобрений — это уже объективная реальность, которая ведет к росту затрат сельхозпроизводителей, особенно за пределами России, — будет фактором для поддержания цен», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Впрочем, очень многое зависит от длительности конфликта в странах Персидского залива, заключил эксперт.



