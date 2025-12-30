Пшеница продолжила дешеветь

Вывоз пшеницы в декабре достигнет 4,4 млн тонн Pixabay

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе вторую неделю подряд снижались и достигли $225-227/т FOB — на $1,5/т меньше, чем неделей ранее, сравнил аналитический центр «Русагротранса». Цена на американскую пшеницу выросла на $2, до $230/т, французская также стала дороже на $2 и стоила $228/т, украинская с протеином 11,5% и аргентинская пшеница прибавили в цене $1, до $227/т и $214/т соответственно. Цена румынской пшеницы осталась на прежнем уровне — $232/т.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом снизились на 100 руб., до 15,2-15,3 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — остались на уровне 16 тыс. руб./т. На малой воде цены укрепились на 100 руб., до 14,5 тыс. руб./т.



Экспорт пшеницы в декабре достигнет 4,4 млн т, оценивают аналитики, с начала месяца по 29 декабря было поставлено 4 млн т. В целом с июля по декабрь экспорт достигнет около 26,7 млн т, при этом доля пшеницы, отгруженной железнодорожным транспортом на экспорт, составит 42%, или 11,33 млн т, что является рекордом для первой половины сезона. Предыдущий максимум в 11,3 млн т (41%) был зафиксирован в июле-декабре 2023-го. Начиная с сентября, ежемесячные экспортные перевозки пшеницы идут рекордно высокими темпами, обращают внимание аналитики «Русагротранса». Этот уровень экспорта по железной дороге обеспечен поставками из Центра — 3,3 млн т, Поволжья 2 млн т (рекорд) и Сибири — 1,6 млн т (рекорд).



