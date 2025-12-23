«СовЭкон» прогнозирует снижение производства пшеницы

Посевная кампания под урожай 2026 года в России проходила в сложных погодных условиях В. Бычков / Ведомости

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», урожай пшеницы в следующем году составит 83,8 млн т против 88,8 млн т в этом. Скажется ожидаемое сокращение посевов агрокультуры с 26,9 млн га до 26,3 млн га и уменьшение средней урожайности с 3,3 т/га до 3,2 т/га, говорится в сообщении центра. В то же время, у конкурентов России на мировом рынке пшеницы площади под озимой пшеницей выросли: Украина к середине декабря посеяла ее на 4,7 млн га (4,4 млн га годом ранее), Франция — на 4,8 млн га (4,7 млн га), приводит данные «СовЭкон».



По состоянию на середину декабря российские аграрии засеяли озимой пшеницей 16,1 млн га против 16,2 млн га годом ранее и 16,9 млн га в 2023 году, сравнивает «СовЭкон». Центр также прогнозирует сокращение посевов яровой пшеницы в 2026 году до 10,7 млн га с 11,1 млн га в 2025-м и 12,3 млн га в 2024-м. Посевы озимой пшеницы в России достигали максимума в 17,8 млн га в декабре 2021 года, после чего уменьшались на фоне снижения рентабельности производства зерновых и введения экспортных пошлин, отмечают аналитики. По расчетам «СовЭкона», доналоговая прибыль производителей зерновых в январе-сентябре 2025 года составила 69 млрд руб. против 93 млрд руб. годом ранее и 181 млрд руб. в 2021 году.



Посевная кампания под урожай 2026 года в России проходила в сложных погодных условиях, отмечают аналитики. Сильные дожди на протяжении большей части сезона замедляли сев, при этом отставание от прошлогодних темпов на пике достигало 0,5 млн га. С октября количество осадков в европейской части страны вернулось к близким к норме уровням, что позволило ускорить работы.



На прошлой неделе в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что озимые под урожай 2026 года посеяны на площади почти 20 млн га, что в целом соответствует уровню прошлого года и прогнозной структуре. Сейчас ведомство совместно с регионами формирует структуру ярового сева на следующий год растениеводства.



