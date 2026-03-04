Конфликт на Ближнем Востоке создает риски для экспорта российской продукции АПК

Масштаб последствий будет зависеть от интенсивности и продолжительности боевых действий А. Гордеев / Ведомости

Конфликт на Ближнем Востоке может снизить спрос на зерно со стороны региона, страны которого являются одним из ключевых направлений для его отгрузок из России. Однако в среднесрочной перспективе это возможное сокращение может быть отыграно. Такое мнение высказала исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова. «Разгорающийся конфликт создает прежде всего логистические риски. Удары по портам и судам чреваты перебоями в поставках и ростом ставок фрахта, масштаб последствий будет зависеть от интенсивности и продолжительности боевых действий», — цитирует Боломатову «Интерфакс».



По ее словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке традиционно сопровождается ростом цен на нефть, что опосредованно поддерживает стоимость зерна. Если конфликт будет кратковременным, рынок, вероятно, ограничится периодом волатильности цен, после чего они стабилизируются на фоне рекордного мирового производства зерна. В случае затяжных боевых действий удорожание энергоресурсов и логистические издержки будут напрямую переноситься на зерновой рынок, считает Боломатова.



Иранский кризис может отразиться на товарных рынках в целом — от удобрений до нефти и газа, полагает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он ожидает резкий рост цен, который, по данным ООН, может привести к подорожанию продовольствия в мире. «Рынок удобрений, а следовательно, и сельскохозяйственный рынок сильно зависят от Ормузского пролива», — написал Дмитриев в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России из-за распространения недостоверной информации). Он также прогнозирует рост цен на нефть до $100, которая уже подорожала до $82,17 за баррель марки Brent. По оценке Дмитриева, цена газа — ключевого сырья для выпуска азотных удобрений — продолжит расти и в итоге удвоится. За вчерашний день цены выросли на треть, по данным торгов в Лондоне.



По мнению управляющего директора Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрия Краснова, основная проблема перспектив российского экспорта зерновых связана с текущей конкурентоспособностью. «Конфликт в странах Залива, безусловно, может привести к удорожанию логистики и страховых платежей, что очень незначительно влияет на цены на базисе FOB и не создает дополнительных перспектив для улучшения конкурентоспособности российского предложения», — сказал он «Агроинвестору». По мнению Краснова, если конфликт окажется продолжительным (более одного месяца) и приведет к устойчивому росту цен на нефть, то это, безусловно, отразится на ценах продукции масложирового комплекса, что благоприятно скажется на объемах экспортной выручки.



В то же время смоделировать дальнейшее развитие ситуации с войной на Ближнем Востоке сложно, поскольку она выходит за рамки обычной рыночной неопределенности и волатильности: под большим вопросом сейчас находятся ситуация со спросом, коллапс логистики и трудности с платежами, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. «Текущий военный конфликт на Ближнем Востоке уже привел к тому, что российские зерновые экспортеры приостановили свои поставки в Иран по Черному и Каспийскому морям, даже несмотря на высокую потребность Ирана в импорте зерна из-за плохого урожая», — говорит он. Плюс к этому, война спровоцировала резкий рост транспортных и страховых расходов, поскольку перевозчики, экспортеры и страховые компании не готовы рисковать доставкой грузов в этот проблемный регион. Кроме того, помимо прямого физического риска для перевозки грузов есть риски финансовой блокады, когда провести оплату за поставленный товар становится невозможно или очень проблематично.



«Все эти трудности приводят к тому, что российские аграрии вынуждены переориентировать экспорт в страны Африку, а также в Азию, но там жесткая конкуренция. Поэтому ключевым фактором успеха для компаний АПК, работающих на экспорт, станет способность быстро перестроить логистику и найти новых покупателей, способных платить в условиях санкций и новых ограничений», — прокомментировал Потавин «Агроинвестору». В части поставок минеральных удобрений, их физические отгрузки из портов Балтики, Черного моря и Северо-Запада напрямую не зависят от ситуации в Ормузском проливе, говорит эксперт. Плюс, заключает он, цены на удобрения на мировом рынке выросли из-за блокады пролива, что создает благоприятную ценовую конъюнктуру для российских производителей.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

