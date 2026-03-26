Сельское хозяйство в 2025 году потеряло более 100 млрд рублей прибыли

В 2025 году сельское хозяйство недополучило более 100 млрд руб. прибыли. Среди ключевых причин — дисбаланс цен на сельхозпродукцию и материально-технические ресурсы на фоне значительного роста объемов производства. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на 37-м съезде АККОР, его слова передает «Интерфакс». «Мы последние годы отчитываемся объемами производства, как мы говорим, “валовкой”: все прирастает, вот уже достигаем объемов, которые превышают советские годы плановой экономики, — сказал он. — Но мы видим с другой стороны: а доходы-то падают. Вот в прошлом году при всех результатах физических 100 с лишним миллиардов рублей прибыли сельское хозяйство России потеряло. И особенно, что обидно и опасно, по таким, казалось бы, классическим продуктам, как зерновая продукция и молоко».



По словам Гордеева, правительству необходимо внедрить эффективную систему мониторинга аграрных рынков, которая позволит сформировать экономически обоснованные цены на ключевые виды продукции. Он напомнил, что соответствующие нормы закреплены в законе о развитии сельского хозяйства 2006 года — фактически отраслевой «конституции». В частности, документ обязывает государство отслеживать индексы цен как на сельхозпродукцию, так и на промышленную продукцию и тарифы. По его оценке, текущая ситуация демонстрирует существенные ценовые «ножницы».



Гордеев также подчеркнул, что административное сдерживание цен не решает проблему. По его мнению, необходим комплексный подход с учетом всей цепочки производства. «Но давайте смотреть всю цепочку. Мы будем настаивать на том, чтобы такая система мер в стране заработала, и правительство отвечало за стабильность цен на сельскохозяйственных рынках», — сказал вице-спикер Госдумы.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что проблема «ножниц» цен для сельского хозяйства носит системный характер и фактически является хронической: аграрии продают продукцию на высококонкурентном и частично регулируемом рынке, тогда как закупают ресурсы — технику, удобрения, топливо и логистику — по ценам, растущим быстрее и формируемым более «концентрированными» поставщиками. В России дисбаланс усиливается экспортными ограничениями, курсовой волатильностью и ростом внутренних тарифов, поэтому ситуация, о которой говорит Гордеев, — обострение давнего тренда, отмечает Кабаков.



«Наиболее явно “ножницы” проявляются в зерне и молоке: в первом случае цены сдерживаются пошлинами и рекордными урожаями при росте себестоимости, во втором — закупочные цены не успевают за удорожанием кормов, энергии и инвестиций», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». По его мнению, снижение доходности подрывает инвестиционный цикл: в растениеводстве это ведет к экономии на технологиях и последующему падению урожайности, в молочном животноводстве — к заморозке проектов, сокращению стада и снижению продуктивности. Если тенденция сохранится, ускорится вытеснение мелких и средних хозяйств, усилится зависимость отрасли от господдержки и начнет снижаться экспортная маржа, что в итоге повышает риск уже не избыточного предложения, а его последующего сжатия, уверен Кабаков.



Ранее эксперты неоднократно говорили «Агроинвестору» о снижении рентабельности в российском АПК из-за рост затрат на материально-технические ресурсы (ГСМ, оплата труда, удобрения, средства защиты растений, сельхозтехника, логистика и др.): они не соответствуют динамике отпускных цен сельхозпроизводителей. Так, к осени 2025 года себестоимость производства молока более чем вдвое превышала уровень 2017 года. При этом рост закупочных цен за тот же период был значительно ниже. На рентабельность растениеводства также влияет действие экспортных пошлин.



По расчетам Минсельхоза, плановая рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2025 году оценивается в 14,8% против фактической 18,3% в 2024 году. В то же время рентабельность сельхозпредприятий Ростовской области в 2025 году ушла в отрицательную зону — до минус 6,8%. Региональный Минсельхоз в своем отчете зафиксировал этот показатель, пишет «Коммерсантъ». В 2024 году показатель составлял 9,8%, в 2023-м — 17,9%. Снижение вызвано в том числе опережающим ростом цен на удобрения, топливо и технику относительно цен на готовую продукцию.



