Себестоимость производства сырого молока продолжает расти

Снижение цен в ноябре-декабре отрицательно скажется на устойчивости производителей молока на фоне растущей себестоимости Pixabay

В октябре индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) составил 105,3%. По сравнению с сентябрем 2025-го показатель вырос на 5,3%, относительно октября 2024-го — на 6,6%, сообщает Milknews со ссылкой на предварительные данные аналитический центра «Союзмолока». Удорожание производства объясняется несколькими причинами. Во-первых, дизельное топливо в октябре выросло в цене на 12,5%, электроэнергия для сельхозпроизводителей — на 0,2%. Во-вторых, увеличились цены на отдельные компоненты кормов: по данным Росстата, шроты и жмыхи подорожали на 5,7% при стабилизации цен на комбикорма для КРС (минус 0,7% к сентябрю, плюс 0,6% к августу) и снижении цен на фуражную пшеницу (минус 4%). Кроме того, на рост затрат влияет и сохранение инфляционных процессов в экономике, а также высокие расходы на обслуживание кредитов. При этом укрепление курса рубля к мировым валютам и стабилизация затрат на оплату труда сдерживали темпы роста себестоимости.



В сентябре, по уточненным данным, операционная себестоимость производства сырого молока повысилась на 2,4% относительно августа, что на 0,3 п.п. выше ранее прогнозируемого значения. Показатель вырос в связи с отсутствием ожидаемого снижения затрат на оплату труда. В сравнении с началом 2017 года себестоимость производства молока в октябре 2025-го оставалась, по предварительным данным, на 105,7% (более чем в два раза) выше, в сентябре 2025-го, по уточненным данным, — на 95,4% выше. В то же время, как отмечают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по октябрь 2025-го выросли на 50,1%. По данным Росстата, абсолютный уровень цен в октябре превысил уровень того же периода 2024-го на 14,7% (октябрь к октябрю) и составил в среднем 46,6 руб./кг (3,7% жир, 3,2% белок). При этом в октябре цена повысилась на 1,7%. Вместе с тем, наблюдаемая в ноябре-декабре коррекция цены в сторону понижения будет оказывать отрицательное влияние на финансовую устойчивость производителей молока на фоне растущей себестоимости.



Ранее «Агроинвестор» писал, что с сентября 2024 года по август 2025-го розничные продажи молочной продукции в натуральном выражении снизились на 2,8% к предыдущим 12 месяцам. При этом сокращение продаж усиливается — в мае 2025-го оно оценивалось в 1,2%. Тенденция снижения спроса на молочную продукцию развивается с начала осени 2024 года и связана с замедлением темпов роста заработных плат на фоне увеличения себестоимости производства молока и молочной продукции, говорила директор по связям с общественностью Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит. В то же время в осенний период «Союзмолоко» наблюдало сигналы восстановления спроса: в результате по итогам года он может вплотную приблизиться к уровню прошлого года.



