Московская область лидирует по вложениям в молочную отрасль

Также в сектор активно инвестируют регионы Приволжья

За 10 месяцев российские предприятия по производству и переработке молока получили 158,2 млрд руб. кредитной поддержки
По итогам 10 месяцев 2025 года Подмосковье заняло первое место среди регионов России по объему привлеченных средств Россельхозбанка в молочную отрасль. Область получила 60,8 млрд руб. Эти инвестиции направлены на развитие местного молочного производства, модернизацию комплексов и расширение перерабатывающих мощностей.

По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева Московская область всегда была в числе лидеров по объему инвестиций в молочный сектор, однако касалось это прежде всего переработки молока. Крупных проектов в сырьевом секторе в регионе долгое время не было, а в последние три года товарные объемы молока здесь и вовсе сокращались. Однако в этом году в Подмосковье был анонсирован крупнейший для России проект мегакомплекса компании «Зеленая долина» общей мощностью около 400 тыс. скотомест и 215 тыс. т молока с объемом инвестиций более 40 млрд руб. «Это сопоставимо с проектами текущих лидеров отрасли — ГК «», агрохолдинга «Степь», компаний «» и «РумелкоАгро», реализованными за последние пять-семь лет на территории разных регионов, — отмечает Груздев. — Для сопоставления масштабов, в прошлом году вся наша страна приросла в производстве товарного молока на 250 тыс. т, а здесь аналогичный объем будет производиться на одной площадке». Реализовать проект, по информации Streda Consulting, инвестор рассчитывает до 2030 года, а получить первое молоко — в 2027-м. Но при таких масштабах есть вероятность, что сроки будут постепенно растягиваться, прокомментировал Груздев «».

Согласно информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, с 2015 года производство сырого молока в Подмосковье выросло на 11% и достигло почти 700 тыс. т в 2024 году. К 2030-му планируется увеличить этот показатель на 13%. В отрасли функционируют 76 предприятий, в том числе 32 племенные организации, включая 12 племенных заводов, которые повышают генетический потенциал молочного животноводства. В сфере переработки Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе и третье место в России. Так, за 9 месяцев 2025 года объем производства жидкого обработанного молока, включая продукцию для детского питания, превысил 198 тыс. т.

В числе других регионов, которые в последние годы активно инвестируют в производство молока, Груздев традиционно называет Татарстан и другие регионы Поволжья: Удмуртия, Башкортостан, Чувашия. Также в последние годы по вложениями в отрасль активизировался Пермский край. Во всех этих субъектах, по словам эксперта, работает много сильных хозяйств, которые постепенно и стабильно расширяют свои мощности. «Если говорить о крупных проектах, реализованных в последние годы, то можно выделить молочные комплексы ГК «» и «РумелкоАгро» на Алтае, в Самарской и Тверской областях, — делится Груздев. — Также крупные проекты реализуют ГК «» в Липецкой области, «» в Воронежской, «Золотая нива» в Смоленской, и вьетнамская TH Group в Калужской». Однако, уточняет эксперт, реализация всех этих проектов началась в предыдущие годы, сейчас они достраиваются и постепенно выходят на проектные мощности.

По данным Россельхозбанка, за январь-октябрь 2025 года российские предприятия по производству и переработке молока получили в совокупности 158,2 млрд руб. кредитной поддержки, что на 87% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основными получателями остаются агропромышленные холдинги: из общей суммы им было выдано 126,1 млрд руб., а малым, средним и микропредприятиям предоставлено 32,1 млрд руб. Выдачи по льготной ставке за год выросли на 22% и составили 63,6 млрд руб., это — 40% от общего объема выдач.

В то же время, по подсчетам аналитиков , в этом году число инвестпроектов в отрасли сократилось на 35,6% — с 253 до 163. Гендиректор () Артем Белов тоже говорит о снижении объема вводимых мощностей в сфере молочного животноводства и сокращении количества объектов. Согласно информации Минсельхоза, в 2025 году запланирован ввод в эксплуатацию 26 крупных инвестпроектов, 12 из них уже открыты. Общая мощность всех комплексов после их выхода на проектную мощность составит 225 тыс. т молока в год, оценивало ранее агроведомство.

При текущей стоимости кредитных средств, даже с учетом господдержки, реализация крупных инвестиционных проектов достаточно проблематична, подчеркивает Алексей Груздев. «Поэтому заявленных потенциальных проектов достаточно много, но велика вероятность, что их реализация будет переноситься на более поздние сроки в ожидании комфортных условий финансирования», — считает он.

