В Подмосковье вложат более 50 млрд рублей в строительство молочных комплексов

До 2030 года в Московской области планируется ввести в эксплуатацию 14 молочных ферм. Общий объем инвестиций в их строительство превысит 50 млрд руб., сообщил Минсельхозпрод региона. Поголовье дойных коров планируется увеличить на 39,8 тыс. животных, валовой надой молока — на 430 тыс. т в год. «К 2030 году общее поголовье скота превысит 200 тыс. голов, из которых более 100 тыс. составят дойные коровы, а производство молока приблизится к 1,1 млн т в год», — отметил глава ведомства Сергей Двойных, слова которого приводятся в сообщении.



В том числе до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию две молочно-товарные фермы: племзавод «Повадино» в Домодедово с инвестициями 900 млн руб. и «МТФ Елгозино» в Клину за 2,5 млрд руб. Общий объем производства молока на этих комплексах составит 23 тыс. т в год. В 2026-м откроется животноводческий комплекс СП «Нива» в Серебряных Прудах. Объем инвестиций в проект составит 3 млрд руб. Предприятие рассчитано на 3 тыс. дойных коров, здесь будут выпускать 32 тыс. т молока в год.



В период с 2027 по 2030 годы одним из ключевых проектов станет строительство четырех очередей МТФ МК «Дубна» в Сергиевом Посаде. В реализацию проекта инвестируют около 26 млрд руб. Плановая мощность — 16,9 тыс. дойных коров и 216 тыс. т сырого молока. Кроме того, будут введены в эксплуатацию молочно-товарные фермы в Ступино, Щелково, Волоколамске, Чехове, Луховицах, Зарайске и Клину.



Подмосковные производители сырого молока занимают 10% рынка Центрального федерального округа. С начала года к середине августа в хозяйствах Московской области было произведено 342,7 тыс. т молока, основная доля — 307,7 тыс. т — пришлась на сельскохозяйственные организации, 18,4 тыс. т — на фермерские хозяйства, ранее сообщало региональное агроведомство. За полгода средний надой на одну корову на предприятиях области достиг 4,5 т — почти на 400 кг больше, чем в прошлом году.



