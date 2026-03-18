разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Вебинар «Лесозащитные полосы на земельном участке сельхозназначения»

Экспорт пшеницы из России в марте может составить 4,3-4,5 млн т

Это будет вторым результатом после марта 2023 года

| Агроинвестор |

В марте отгрузки ускорились на фоне восстановления конкурентоспособности российской пшеницы
В марте отгрузки ускорились на фоне восстановления конкурентоспособности российской пшеницы

В марте Россия может экспортировать 4,4-4,5 млн т пшеницы, что может стать вторым результатом после марта 2023 года. Такой прогноз делает аналитический центр ». По данным компании, за первые 16 дней марта отгрузки составили около 2,1 млн т, пишет ТАСС. В аналитической компании «» отгрузки оценивают в 3,8 млн т против 3,1 млн т в среднем за последние пять лет и 2,9 млн т в феврале. Поставки ускорились на фоне восстановления конкурентоспособности российской пшеницы, пишет «Интерфакс». 

По данным «», в марте спред между французской и российской пшеницей расширился до вырос до $6-8/т против около нуля в начале года. «В последние недели маржинальность экспортных операций с российской пшеницей стала положительной, в то время как в начале года она была близка к нулю или отрицательной», — говорится в сообщении «» (цитата по «Интерфаксу»). При этом аналитики компании также отмечают снижение активности основных конкурентов России —  Украины и ЕС. В феврале «» из-за ухудшения конкурентных позиций снизил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне 2025-2026 на 0,3 млн т, до 45,4 млн т. Однако с учетом текущего ускорения поставок и улучшения ценовой конъюнктуры аналитики не исключают пересмотра оценки в сторону повышения.

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко говорит, что в марте экспорт пшеницы действительно активизировался относительно февраля, когда темпы отгрузок просели из-за введения квоты и логистических сложностей. «В марте эти трудности были преодолены», — добавляет эксперт. По его словам, конфликт в странах Персидского залива напрямую не влияет на российский зерновой экспорт, поскольку основные рынки сбыта находятся за пределами Персидского залива и не связаны с Ормузским проливом. «Кроме, конечно, Ирана, который притормозил свою активность (в импорте), но это в большей степени связано не с военным конфликтом, а с проблемами при проведении платежей», — прокомментировал Петриченко «». По его прогнозу, в марте Россия экспортирует порядка 3,5 млн т пшеницы. 

Цены на российскую пшеницу (FOB Черное море, 12,5% протеин) начали постепенно расти еще до начала военного конфликта в странах Персидского залива, прибавляя по $1 в неделю, а за последние две недели цены увеличились на $6 до $240/т, продолжает Петриченко. Однако с понедельника «» фиксирует некоторое охлаждение торговых процессов и признаки снижения цены: покупатели готовы платить $238/т, в то время как цены предложения составляет $243/т, обращает внимание эксперт. 

По данным «», средняя экспортная стоимость российской пшеницы с 12,5% протеина на 13 марта составяла $238-240/т, прибавив за неделю $4. Это максимум с августа 2025 года. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) также зафиксировали наиболее высокий экспортный индекс пшеницы за последние семь месяцев: на 6 марта он составил $236,7 за тонну. За неделю он прибавил 0,9%, за месяц — 2,3%, накануне писал «Коммерсант». Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов сообщил изданию, что военный конфликт приводит к увеличению стоимости фрахта и страхования судов, что также сказывается на цене зерна. Потенциал роста экспортных цен на пшеницу, вероятно, еще не исчерпан, считает Сизов.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №01, январь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2026
Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК

«Агроинвестор»

Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК
Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке

«Агроинвестор»

Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке