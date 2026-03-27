ФАО: мировые цены на удобрения могут вырасти на 20%

При среднесрочном сценарии перебоев с поставками ФАО прогнозирует снижение урожайности культур, требующих большого количества удобрений «ФосАгро»

Продолжающиеся перебои в работе торгового коридора через Ормузский пролив привели к одному из самых серьезных потрясений в глобальных товарных потоках за последние годы. Это грозит значительными последствиями для продовольственной безопасности, сельхозпроизводства и мировых рынков, сказал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро на брифинге ООН.



Тореро отметил, что через Ормузский пролив ежедневного проходило около 35% мировых поставок сырой нефти, 20% сжиженного природного газа и до 30% удобрений. «Это не просто энергетический шок. Это системный шок, затрагивающий агропродовольственные системы по всему миру», — подчеркнул он. Кроме того, на регион Персидского залива приходится почти половина мировой торговли серой, необходимой для производства серной кислоты, которая используется при производстве фосфорных удобрений. Перебои с поставками серы могут привести к снижению их мирового производства, предупредил Тореро.



Ограничения в сфере морских перевозок усугубились резким ростом стоимости страхования: взносы за военные риски выросли с 0,25% до 10% от стоимости судна, при этом стоимость страховки пересчитывается каждые семь дней. Даже в случае деэскалации конфликта на восстановление нормальных условий судоходства могут уйти месяцы, считает Тореро.



Перебои в поставках уже приводят к увеличению расходов фермеров по всему миру. Так, в первую неделю марта стоимость гранулированного карбамида на Ближнем Востоке увеличилась на 19%, в Египте — на 28%. Поскольку природный газ является основным сырьем для производства азотных удобрений, ожидается, что рост цен на энергоносители продолжит повышать стоимость удобрений. По прогнозам ФАО, если кризис продолжится, то мировые цены на удобрения в первой половине года могут вырасти в среднем на 15-20%. Тореро допустил, что многие сельхозпроизводители в мире сократят внесение удобрений или перейдут на менее ресурсоемкие культуры. Поскольку внесение удобрений нелинейно влияет на урожайность, даже незначительное сокращение может привести к непропорционально сильному снижению урожайности, говорится в сообщении ФАО.



По оценке Тореро, если сбой в поставках продлится не более месяца, последствия будут локальными. Мировых запасов продовольствия сейчас достаточно, и ситуация на рынках может стабилизироваться примерно через три месяца. Если же перебои с поставками продлятся три месяца или дольше, то риски значительно возрастут, что повлияет на решения о посевных площадях в 2026 году и в последующие годы. При среднесрочном сценарии перебоев с поставками ФАО прогнозирует снижение урожайности культур, требующих большого количества удобрений (пшеница, рис и кукуруза), замещение их азотфиксирующими, например соей, а также усиление конкуренции со стороны производителей биотоплива, поскольку рост цен на нефть стимулирует спрос на сельскохозяйственное сырье.



Накануне «Агроинвестор» писал, что Иран частично разблокировал Ормузский пролив, открыв по нему судоходство для «дружественных» государств, разрешив проход России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов отмечал, что частичное разблокирование пролива, безусловно, является позитивным сигналом, однако не сможет привести к значительному снижению стоимости страховых платежей и логистических услуг.



