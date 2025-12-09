РСХБ: уровень самообеспеченности фруктами и ягодами в 2025 году может превысить 46%

Ожидаемая площадь плодоносящих садов организованного сектора к 2030 году достигнет 150 тысяч гектаров Pixabay

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в этом году сбор семечковых культур в индустриальном секторе составит 1,9 млн т — на 26% больше, чем в 2024-м. Уровень самообеспеченности фруктами и ягодами может превысить 46%, что на 3,2 п.п. выше, чем в прошлом году, рассказали «Агроинвестору» в ЦОЭ. Около 48% общего сбора обеспечат регионы Северо-Кавказского федерального округа, 29% — Южного, 18% — Центрального. Около 80% площадей семечковых культур в стране приходится на яблоки.



Средняя урожайность по состоянию на начало ноября выросла на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 22,4 т/га. Лидирует по этому показателю, как и по валовому сбору, СКФО, где урожайность превышает среднюю по стране в 1,5 раза и составляет 34,5 т/га, сравнили аналитики банка.



Сбор растет за счет модернизации действующих и выхода на проектную мощность новых садов интенсивного и суперинтенсивного типов, более точного подбора удобрений, борьбы с вредителями, внедрения цифровых решений, говорит заместитель руководителя ЦОЭ Олег Князьков. «Отмечу, что доля посадочного материала плодовых и ягодных культур, произведенных в России, к общей площади закладки превысила 80%, и будет расти», — добавляет он.



Эксперт выделил два драйвера для развития отечественного садоводства. Первый — внедрение передовых агротехнологий (современные системы орошения, высокоинтенсивные сады, технологии защищенного грунта, передовые методы хранения). Ожидаемая площадь плодоносящих садов организованного сектора к 2030 году достигнет 150 тыс. га — на 27% больше, чем в 2024-м. Второй драйвер — стимулирование инвестиций в создание и модернизацию производств по переработке плодов и ягод, регистрация сортов участников Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, льготное кредитование.



«С учетом двух драйверов, полагаю, есть высокая вероятность достичь планового показателя самообеспеченности плодами и ягодами в 60% по итогам 2028 года: объем их производства в организованном секторе может составить более 3 млн т. Следующим этапом в садоводстве будет наращивание логистических и перерабатывающих мощностей», — считает Князьков.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

