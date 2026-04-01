«Русагротранс» повысил оценку экспорта пшеницы в марте

Вывоз пшеницы в июле-марте 2025/26 впервые в текущем сезоне превысит темпы прошлого сезона

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в марте с 4,65 млн т до 4,85 млн т, что близко к рекорду марта 2024 года, когда было отгружено 4,89 млн т. Таким образом, вывоз пшеницы в июле-марте 2025/26 достигнет 37,7 млн т и впервые в текущем сезоне превысит темпы прошлого сельхозгода (36,3 млн т), сравнили аналитики.



Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле на неделе с 24 по 31 марта оставались на уровне $240/т FOB, французскую с 11,5% протеина — $239/т, румынскую — $241/т FOB. Цена на американскую пшеницу выросла на $1, до $258/т, аргентинская и австралийская подорожала на $2, до $225/т и $261/т соответственно.



Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе укреплялся: сказывалась продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке, отметили аналитики. Ормузский пролив остается заблокированным, хотя Иран частично допускает проходы судов при сотрудничестве с правительством. Ограничения в сфере морских перевозок усугубились резким ростом стоимости страхования: взносы за военные риски выросли с 0,25% до 10% от стоимости судна.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом под влиянием растущей пошлины и возобновившегося укрепления курса рубля снизились на 150 руб., до 16,7-16,8 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — выросли на 50 руб., до 16,5-16,6 тыс. руб./т. На малой воде цены прибавили 100 руб., до 15,3 тыс. руб./т.



На Юге пшеница 4-го класса подешевела на 100 руб., до 14,7-15,5 тыс. руб./т (без НДС, EXW элеватор), на юго-западе Поволжья цены оставались без изменений в диапазоне 12,3-13 тыс. руб./т, в Центральной России — 12,5-13,3 тыс. руб./т. В Сибири цены в среднем выросли на 150 руб., до 10-11 тыс. руб./т.



