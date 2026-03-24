РСХБ: инвестиции в элеваторы могут составить 500 млрд рублей до 2030 года

Развитие инфраструктуры хранения зерна в 2026—2030 годах будет сосредоточено в Приволжском федеральном округе, Центральной России и Сибири — именно эти территории станут ключевыми по объему инвестиций в строительство и модернизацию элеваторных мощностей. Совокупные вложения в отрасль, по оценкам Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, могут достигнуть 494 млрд руб. Это позволит увеличить мощности хранения в стране с 164 млн т до 185,5 млн т. По мнению заместителя руководителя ЦОЭ Олега Князькова, в ближайшие годы сегмент элеваторной инфраструктуры закрепится в числе наиболее устойчивых и предсказуемых направлений для инвестиций со стороны агрохолдингов.



Он объясняет это тем, что, во-первых, хранить зерно на собственных объектах значительно выгоднее, чем пользоваться сторонними мощностями. «Во-вторых, государственные задачи по увеличению производства зерновых и зернобобовых культур к 2030 году до 170 млн т и по вводу в оборот земель сельхозназначения создают устойчивый спрос», — сказал «Российской газете» Князьков. Он считает, что элеваторные комплексы из необходимого инфраструктурного проекта переходят в статус стратегического актива, который обеспечивает контроль над цепочкой создания стоимости от поля до экспортного терминала. «Это пример вложений, где сочетаются прогнозируемый спрос и сильная государственная повестка развития отрасли», — уверен Князьков. По его словам, собственный элеватор позволяет экономить на тарифах и зарабатывать на гибкой стратегии продаж, так как дополнительная маржа здесь делает проект окупаемым уже за три-четыре сезона эксплуатации.



При этом региональная структура инвестиций будет неравномерной. Лидером по притоку капитала станет Приволжский федеральный округ — около 154 млрд руб. Далее следуют Центральный федеральный округ (92 млрд руб.) и Сибирь (89 млрд руб.). В первую пятерку также входят Северо-Западный и Уральский округа с объемами инвестиций 64 млрд руб. и 39 млрд руб. соответственно. Дополнительным драйвером спроса на элеваторные мощности в Центре станет вовлечение в оборот новых сельхозземель. В случае реализации заявленных планов потребность в хранении зерновых и масличных культур может вырасти более чем на 2,7 млн т. В частности, в Смоленской области планируется ежегодно вводить не менее 30 тыс. га, а в Ивановской — расширить обрабатываемые площади до 3,9 тыс. га.



Кроме того, через Ивановскую, Костромскую, Московскую, Тверскую и Ярославскую области протекает Волга, которая может стать ключевой для поставок продукции на экспорт. «Доставка по реке более выгодна, чем автотранспортом или железной дорогой. Как следствие, в данных регионах появляются перспективы не только формирования элеваторов для хранения растущих объемов урожая, обусловленных вводом в сельхозоборот новых земель, но и создания транзитных элеваторных мощностей вдоль реки», — отмечает Князьков, добавляя, что примером такого проекта может служить уже возведенный зерновой терминал «Волга» в Ивановской области.



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в России есть серьезная потребность в элеваторах и сопутствующей инфраструктуре современного типа, которые будут способны быстро принимать, обрабатывать, и отгружать зерно в крупных объемах для формирования прямых маршрутных отправок. «Также есть большая потребность в модернизации уже существующих зернохранилищ и элеваторов. При этом нужно не забывать о развитии хранения в хозяйствах. Например, мы видим в ряде регионов желание увеличить площади под кукурузой и другими поздними культурами, но параллельно нужно продолжать инвестиции в зерносушилки», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



