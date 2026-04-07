«Дамате» построит комбикормовый завод за 1,2 млрд рублей

«Дамате» инвестирует 1,2 млрд руб. в строительство комбикормового завода в Тюменской области. Мощность предприятия составит до 10 т гранулированных кормов в час или до 30 тыс. т в год. Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на весну 2027 года, сообщила компания. Новое предприятие позволит полностью обеспечить кормами поголовье индейки племенного репродуктора «Дамате» в регионе.



Завод будет возведен на базе приобретенного ранее завода семян «Старт». В рамках проекта будут построены производственный корпус, маслосклад, газовая котельная, бункеры хранения готовой продукции, выгребы, трансформаторная подстанция и бытовой корпус. Компания также планирует провести реконструкцию склада напольного хранения компонентов. Кроме того, на территории приобретенного объекта уже есть силосные установки, зерносушилки, здание очистки зерна, лаборатория, приемное устройство зерна из автотранспорта, автомобильные весы, отборник проб, бункеры для отгрузки продукции на автотранспорт. Эти мощности будут приспособлены под нужды комбикормового завода. Также «Дамате» установит новое оборудование, в том числе технологическую линию по производству гранулированных комбикормов с участками приема и подачи сырья, оперативного хранения и дозирования, дробления, смешивания и ввода масла, кондиционирования длительной выдержки, гранулирования.



«Корма — это важнейшая составляющая процесса выращивания индейки и основная статья затрат, — отметил первый заместитель генерального директора «Дамате» Станислав Варич. — Наличие собственного кормопроизводства позволяет не зависеть от поставок со стороны, полностью контролировать качество и безопасность сырья, что особенно важно для племенного поголовья, а также снижать себестоимость конечного продукта».



В прошлом году на комплексах по производству индейки и утки «Дамате» в Пензенской и Ростовской областях было выпущено более 842,5 тыс. т комбикормов — на 16% больше, чем в 2024-м. «Увеличение производства кормов связано с расширением мощности комплекса по производству индейки в Пензенской области, в Ростовской области продолжалась работа по выходу на проектные мощности комплекса по производству индейки, продолжал стабильно функционировать комплекс по производству утки, — рассказал Варич «Агроинвестору». — Росла численность коммерческого стада индейки, а специалисты компании особое внимание на всех направлениях уделяли научно-обоснованной оптимизации рационов, эффективности и контролю за потреблением корма животными с учетом их продуктивности и возраста».



Сейчас суммарная проектная мощность кормопроизводства «Дамате» превышает 1,17 млн т в год. «Таким образом имеются свободные мощности, которые покрывают потребности будущего роста производства и могут быть использованы для производства и продажи кормов для других предприятий», — отмечает Варич. Компания выпускает комбикорма не только для себя, но и на продажу. По словам топ-менеджера, в части реализации комбикормов выбран вектор на развитие мелкой и средней розницы.



