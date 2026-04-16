Мировой спрос на мясо будет расти

Основной драйвер роста — курица

Среднее потребление мяса на душу населения в мире, по данным ФАО ООН, составляет 29,3 кг в год (в России — 82 кг, в США и ЕС — 90-120 кг, в странах Латинской Америки — 80-100 кг, Азии — 30-70 кг, Африки — менее 20 кг), и показатель устойчиво растет: в 2010-м он составлял 26 кг. Об этом сообщил руководитель Центра агроаналитки Минсельхоза Дмитрий Авельцов в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». «С одной стороны, растет население, с другой стороны — увеличивается удельное потребление мяса на человека. Из чего мы делаем вывод, что общемировой тренд — это все-таки устойчивый рост потребления мяса, то есть спрос будет расти», — отметил Авельцов. При этом глобальное повышение спроса формируется за счет стран с текущим низким потреблением, добавил он.



Сейчас, отметил Авельцов, курица является основным драйвером и самым стабильным фактором роста потребления мяса в мире. Так, по данным ФАО ООН, с 2010-го по 2024-й потребление этого вида мяса прибавляло в среднем по 2,7% в год. Ежегодный рост по свинине за этот период — порядка 1%, по говядине — также 1%, но ее потребление стагнирует в развитых странах из-за дороговизны, в том числе относительно мяса птицы, экологических вопросов и др. По прогнозу Минсельхоза США, в 2026 году рынок свинины стабилизируется: производство — плюс 0,6%, экспорт — плюс 0,5%. Мясо птицы — основной драйвер роста — плюс 2,5% и 3,5% соответственно, КРС — минус 1,1% и 0,8%. Дефицит поддержит цены на этот вид мяса, отметил эксперт.



В ходе своего доклада Авельцов также сообщил, что сейчас глобальный рынок продовольствия от устойчивого снижения переходит к постепенному росту, о чем говорит динамика индекса продовольственных цен ФАО: в марте плюс 1% к февралю 2026-го, но минус 20% к марту 2022-го. Основной драйвер роста — растительные масла, а энергетика, логистика и геополитика — ключевые факторы динамики продовольственных цен. «Мы все видим, что происходит с первым кварталом 2026 года — идут постоянные потрясения, и все эти потрясения приводят к тому, что цены начинают переходить из стагнационного периода в период роста», — добавил Авельцов.



Говоря о животноводческом секторе он отметил, что средние мировые цены на молоко, согласно мониторингу ФАО, начали год с коррекции после всплеска в 2022—2023-м. Ее причина — ослабление импортного спроса. В то же время мясо — самый устойчивый сегмент, и средние цены на него повышаются за счет спроса и ограниченного предложения. Так, по данным ФАО за последние два года, индекс цен на все виды мяса вырос на 11,1%, мясо птицы прибавило 5,8%, свинина — потеряла 8,1%, мясо КРС и баранина подорожали на 23,5% и 63,4% соответственно. По словам Авельцова, активный рост в последних двух видах связан со снижением предложения и достаточно большого спроса.



Рынок молока также стабильно развивается, сообщил Авельцов. По данным ФАО, его производство в 2025 году составило 992 млн т, что на 1,4% больше, чем в 2024-м. Из этого объема на коровье молоко приходится 815 млн т. Доля России в мировом производстве молока — 3,4% (34,3 млн т в 2025 году, плюс 0,7% к 2024-у). Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в среднем по миру — 120,6 кг (без учета сливочного масла), в ЕС — 233 кг, в Китае — 35 кг (исторически низкое потребление из-за высокой доли населения с непереносимостью лактозы), в США — 226 кг, в России — 198 кг, в Индии — 87 кг, в Бразилии — 163 кг, в странах Африки — 35 кг.



В ходе своего доклада Авельцов также сообщил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на мировые рынки. Так, заблокированный Ормузский пролив — ключевой маршрут для примерно 20% глобального рынка нефти. «Это (блокировка пролива) также ограничение вывоза удобрений. Удобрения делаются в том числе из газа. Соответственно, это резкое удорожание удобрений, причем в тот период, когда требуется их активное внесение. То есть это, потенциально, может привести к росту себестоимости в растениеводстве, удорожанию <...> и дефициту кормов, и, соответственно, росту цен на продукцию животноводства», — отметил Авельцов. Впрочем, цены на растениеводческую продукцию, кроме сои, на этот кризис пока не отреагировали, добавил он.



