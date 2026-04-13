Мясопереработчики пожаловались в ФАС на удорожание упаковки

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке мировые котировки полиэтилена за месяц выросли на 30-50%

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить производителей упаковки на предмет возможного сговора. Поводом стали массовые уведомления о повышении отпускных цен на упаковочные материалы на 10-35%. В союзе опасаются, что это может создать предпосылки для роста цен на социально значимые продукты, пишет «Российская газета».



Письма о предстоящем увеличении цен на весь ассортимент продукции направили более чем 30 производителей упаковочных материалов. Одни компании сообщили об удорожании на 7-20%, другие — на 10%, по некоторым позициям корректировка достигает 35%, приводит данные издание. Объяснения почти во всех письмах одинаковые: рост стоимости нефти и газа, удорожание полимерного сырья, увеличение расходов на логистику и фрахт, а также влияние геополитической ситуации на Ближнем Востоке и разрыв глобальных цепочек поставок.



При этом НСМ обращает внимание, что повышение цен зачастую вводится до завершения закупочных циклов и без раскрытия структуры затрат. Также там отметили, что, по данным отраслевых индикаторов, в конце прошлого года цены на основные виды полимеров в целом были стабильными или даже снижались. В начале 2026-го рост был умеренным: на 2-6% за месяц по основным видам полимеров, а по отдельным позициям — до 5-10%. По оценке аналитиков, рынок находился, скорее, в фазе стабилизации, чем резкого скачка цен, поэтому повышение цен на готовую упаковочную продукцию на 10-35% в союзе считают опережающим и допускают «наличие координации экономического поведения участников рынка». Союз просит ФАС запросить у поставщиков данные о структуре удорожания, закупочных ценах на сырье, логистических расходах и основаниях для одномоментного повышения цен. Служба рассмотрит обращение в установленном порядке.



Исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков подтвердил, что некоторые производители получали информационные письма о повышении цен на упаковку в диапазоне 2-5%, иногда до 10%. Однако, по его словам, это не массовый процесс и, скорее, «некоторая рабочая коррекция отпускных цен». Вместе с тем, он признал, что любое изменение цены компонентов себестоимости чувствительно для производителей продуктов питания и далено не всегда оно компенсируется корректировкой отпускных цен на них.



По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), которые приводит «Российская газета», эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к перебоям в поставках сырья и готовой продукции. В результате мировые котировки полиэтилена на базисе CFR China за месяц выросли на 30-50%, а в отдельных категориях — до 80%. Это усилило экспортную привлекательность российских производителей и привело к повышению цен и на внутреннем рынке. По оценке ЦЦИ, к началу апреля рост составил 15-30% в зависимости от сегмента переработки.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

